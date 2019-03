Reed Tech® presenta Reed Tech SingleSource(TM) for Medical Devices que cumple con los requisitos UDI en todo el mundo

Publicado 25/03/2019 14:01:10 CET

HORSHAM, Pensilvania, 25 de marzo de 2019 /PRNewswire/ --Reed Technology and Information Services Inc. (Reed Tech), líder en servicios y soluciones de gestión de datos y analíticas para el sector de las ciencias biosanitarias, anuncia el lanzamiento de Reed Tech Single Source(TM) for Medical Devices. Se trata de una nueva solución global para que los fabricantes de dispositivos médicos gestionen la información reglamentaria y comercial de productos. SingleSource for Medical Devices gestiona y facilita información reglamentaria de identificación única de dispositivos (UDI, por sus siglas en inglés) a las autoridades sanitarias de todo el mundo, además de publicar información comercial de los productos para socios comerciales desde una plataforma centralizada.

https://mma.prnewswire.com/media/835758/Reed_Tech_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835758/Reed_Tech_Logo.jpg ]

En el mercado global actual, los profesionales de asuntos normativos necesitan cada vez más experiencia en la materia para navegar, comprender y reaccionar ante los matices regionales específicos del proceso de presentación electrónica. "Estamos viendo un tsunami de normativas UDI para dispositivos médicos que se están promulgando en todo el mundo, ante lo cual nuestros clientes nos preguntan cómo podemos ayudarles. Hacemos el trabajo pesado supervisando constantemente las normativas relacionadas con la identificación única de dispositivos y también analizamos las especificaciones técnicas detalladas, incorporando esos conocimientos en el diseño de nuestro sistema de forma que nuestros clientes puedan concentrarse en hacer su trabajo de base sin sentirse abrumados", dijo Arshad Rahman, director general de la división de Ciencias Biosanitarias de Reed Tech. "En un mundo cada vez más complejo, nuestro sistema SingleSource for Medical Devices proporciona una solución global, escalable y asequible que ayuda a nuestros clientes a gestionar y distribuir información válida de productos a los receptores de datos UDI en todo el mundo".

Para los fabricantes de dispositivos médicos, Reed Tech proporciona soluciones, servicios y experiencia específicos en UDI, reduciendo así la carga interna al navegar por las reglas de negocio requeridas a la hora de validar, gestionar y enviar información a las agencias reguladoras. El sistema SingleSource es un repositorio en línea alojado por Reed Tech con funciones de gobierno y controles para la calidad, integridad y seguridad de los datos. Esta solución global puede actuar como una "fuente de información unificada y fidedigna" sin fisuras, permitiendo así a los fabricantes de dispositivos médicos distribuir con confianza y eficientemente datos UDI de productos de forma precisa para diferentes agencias reguladoras y socios comerciales de todo el mundo, con sus diversos requisitos regionales, o bien integrarse con sistemas PIM/MDM (gestión de información del producto/gestión de datos maestros) existentes y proporcionar asistencia "hasta el final".

Utilizando la experiencia adquirida durante más de una década como proveedor líder de información UDI para la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), enviando cerca de un cuarto de todos los registros UDI del sector, Reed Tech diseñó el sistema SingleSource for Medical Devices para gestionar los datos UDI a lo largo del ciclo de vida del producto en un entorno SaaS que cumple con las normativas e incluyó funciones de escalabilidad para volúmenes y canales de datos adicionales. A medida que crece el número de entidades globales que requieren información UDI de dispositivos médicos, Reed Tech añadirá canales seleccionables para el envío de información a los organismos reguladores y la distribución de datos a los socios comerciales. La gestión estratégica de datos de productos respaldada por un profundo conocimiento de los requisitos normativos en materia de dispositivos médicos y datos UDI de los usuarios contribuirá en última instancia a mejorar los resultados tanto para los proveedores de asistencia sanitaria como para los pacientes.

Reed Tech desplegará las fases de implementación y presentación a lo largo de 2019, anticipándose a la fecha límite de presentación de la información UDI, en mayo de 2020, para cumplir con el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE (MDR, por sus siglas en inglés). Las empresas de dispositivos médicos y otras partes interesadas pueden contactar a Reed Tech para obtener más información o solicitar una demostración. Visite nuestro sitio web en ReedTech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2398370-1&h=355149311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398370-1%26h%3D3006146810%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reedtech.com%252Fproducts-services%252Flife-sciences%252Freed-tech-singlesource-for-medical-devices%252F%26a%3DReedTech.com&a=ReedTech.com].

Acerca de Reed Tech:

Reed Tech es el proveedor de las mejores soluciones y servicios de su clase basados en información para satisfacer las necesidades del sector de las ciencias biosanitarias, las agencias gubernamentales y el mercado de la propiedad intelectual. Nuestros clientes se encuentran repartidos por todo el mundo e incluyen una amplia gama de fabricantes de dispositivos médicos y farmacéuticos, al Gobierno de los EE. UU. (Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE. UU.), numerosas autoridades en materia de patentes, empresas de propiedad intelectual y bufetes de abogados. Nuestra cultura corporativa está impulsada por un compromiso con la excelencia, la innovación y una fuerte dedicación a nuestros clientes, empleados y comunidades. Reed Tech es una compañía de LexisNexis.

Para obtener más información, visite http://www.ReedTech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2398370-1&h=1152866930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398370-1%26h%3D3262247940%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.reedtech.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ReedTech.com&a=http%3A%2F%2Fwww.ReedTech.com].

Contacto:Elisa Rodgers Directora de Marketing Reed Tech(®), una empresa LexisNexis(®) ERodgers@ReedTech.com[mailto:ERodgers@ReedTech.com]Oficina: (215) 682-8283