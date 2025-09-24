(Información remitida por la empresa firmante)

-Grecia apuesta fuerte: Regency Casino Thessaloniki inaugura la primera plaza de juegos de Europa con gigantes globales

THESSALONIKI, Grecia, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Regency Casino Thessaloniki ha presentado The Piazza Project, un innovador complejo de juegos y ocio que reúne a tres de los principales fabricantes de máquinas tragamonedas del mundo: Aristocrat Gaming, IGT y Light & Wonder, en un espacio único al aire libre.

Con cuatro salas de juego de vanguardia, restaurantes de primera clase y entretenimiento en vivo, The Piazza se convierte en un destino único en Europa. Con su diseño audaz y su dinámico calendario de eventos, promete seguir siendo un imán para los visitantes y un referente del ocio en el panorama europeo.

El espectacular lanzamiento de tres días recibió a más de 12.000 invitados, quienes disfrutaron de espectáculos de primer nivel, gastronomía gourmet, exhibiciones culturales inmersivas y eventos VIP exclusivos.

Combinando tecnología de juego de vanguardia con programación cultural y un estilo de vida al aire libre, The Piazza presenta un modelo que, según los líderes de la industria, podría redefinir el futuro de los casinos físicos en toda Europa. Esta alianza sin precedentes de innovadores globales lo convierte en una primicia europea y un referente para el ocio integrado.

"The Piazza Project representa una inversión significativa que reúne a Aristocrat Gaming, IGT y Light & Wonder por primera vez en un solo recinto europeo. No solo estamos ampliando nuestras instalaciones, sino que estamos creando un centro de entretenimiento durante todo el año que atraerá a visitantes de toda la región y consolidará a Grecia como líder en el mercado europeo del ocio y el juego", declaró Yiannis Tsirikos, consejero delegado de Regency Entertainment.

Convertido en un centro internacional durante todo el año, The Piazza Project es el nuevo activo del Regency Casino Thessaloniki, en su compromiso de convertir Tesalónica en un destino imprescindible para quienes buscan una fusión única de juego, cultura y entretenimiento.

Acerca de Regency Entertainment Group

Regency Entertainment ha liderado el sector del entretenimiento y la hostelería en Grecia durante más de tres décadas, consolidando su liderazgo en la industria. La cartera del Grupo incluye el Regency Casino Thessaloniki, un emblemático centro multiusos de entretenimiento y cultura, el lujoso hotel Hyatt Regency Thessaloniki y el prestigioso complejo Regency Casino Mont Parnes en Atenas.

Hoy, la compañía continúa marcando el futuro del ocio en Grecia con el desarrollo de un innovador destino de hostelería y entretenimiento de 300 millones de euros en la zona norte de Atenas, cuya inauguración está prevista para principios de 2028.

