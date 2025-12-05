(Información remitida por la empresa firmante)

- El Reino de Arabia Saudita lanza una nueva plataforma oficial, "Saudi Properties", anticipándose a la Ley de Propiedad de Bienes Inmuebles No Sauditas

RIYADH, Arabia Saudí, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Real Estate General Authority (REGA) en el Reino de Arabia Saudita ha anunciado el lanzamiento de una nueva plataforma nacional denominada "Saudi Properties". Esta servirá como plataforma oficial para todas las transacciones de propiedad inmobiliaria realizadas por extranjeros dentro del Reino, como parte de los preparativos para la entrada en vigor de la Ley de Propiedad de Extranjeros, que entrará en vigor a mediados de enero de 2026.

La marca Saudi Properties se presentó por primera vez durante la participación de REGA en la exposición "Cityscape Global", celebrada en Riad en noviembre de 2025. Este anuncio marca un hito fundamental para fortalecer el marco regulatorio del entorno de inversión inmobiliaria y mejorar la transparencia y la fiabilidad.

Con la entrada en vigor de la ley, la Autoridad también ha designado la propiedad inmobiliaria de extranjeros como uno de los temas principales del Foro del Futuro Inmobiliario, que se celebrará en Riad el próximo enero. El Foro reunirá a un amplio y distinguido grupo de líderes y expertos para debatir las tendencias futuras de los mercados inmobiliarios y las prometedoras oportunidades de inversión en el sector inmobiliario del Reino.

"Saudi Properties" tiene como objetivo servir como la puerta de enlace oficial para todos los procesos de adquisición de propiedades. Esto incluye la búsqueda de oportunidades inmobiliarias, la comunicación con promotores, la presentación de solicitudes, la verificación de elegibilidad y la conexión con las entidades pertinentes dentro de un ecosistema integrado. Esto proporcionará a los inversores una experiencia digital sencilla, fluida y fiable para la compra de propiedades en el Reino. La plataforma es uno de los principales facilitadores de la implementación de la Ley de Propiedad de Bienes Inmuebles No Saudíes, garantizando una ejecución fluida a nivel nacional e internacional.

El portal también busca fomentar la confianza internacional en el sector inmobiliario del Reino, ofreciendo una experiencia fiable, segura y fácil de usar para inversores y residentes que buscan adquirir una propiedad. Esto impulsará el crecimiento del mercado y ayudará a mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda mediante la prestación de servicios digitales integrados con información precisa y actualizada, lo que permitirá a los inversores tomar decisiones informadas y basadas en datos.

El lanzamiento del portal "Saudi Properties" marca un hito importante en el fortalecimiento de la posición del Reino como destino global líder para la inversión inmobiliaria. Refleja una visión nacional integrada para construir un entorno inmobiliario integral que impulse el crecimiento económico y mejore la calidad de vida.

https://rega.gov.sa/media-center/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-reino-de-arabia-saudita-lanza-una-nueva-plataforma-oficial-saudi-properties-302634117.html