El reloj Classic Fusion Ferrari GT marca el comienzo de un capitulo nuevo e innovador en la alianza por la excelencia en

Publicado 22/03/2019 18:03:52 CET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFERENCIA CAJA FONDO DE CAJA BISEL Titanio: 526.NX.0124.VR Titanio y King Gold: titanio pulido Titanio y carbono 3D: Titanio y King Gold: con chorro de arena o King Gold de titanio pulido con 18 K chorro de arena o King Gold de 18 K Limitada a 1000 ejemplares titanio pulido con chorro de Bisel inferior de arena y cristal de zafiro titanio chapado en negro y pulido King Gold: 526.OX.0124.VR Carbono 3D: fibra de carbono 3D Limitada a 500 ejemplares King Gold: Carbono 3D: Carbono 3D: Diámetro: 45 mm King Gold de 18 K pulido con 526.QB.0124.VR chorro de arena y cristal de zafiro cerámica negra pulida Limitada a 500 ejemplares Grosor: 13,15 mm Bisel inferior de titanio pulido con chorro de arena Estanqueidad: 10 atm (100 m) 4 tornillos de titanio en forma de H Cristal de zafiro ESFERA MOVIMIENTO CORREA Y HEBILLA PRECIO (a 20 de marzo de 2019) Cristal de zafiro HUB1280: UNICO, de la manufactura Correa de piel Schedoni y caucho negro Titanio: Movimiento de cronógrafo flyback de cuerda automática con rueda de pilares 20 900 CHF Frecuencia: 4 Hz (28 800 alt/h) Titanio: cierre de hebilla desplegable de titanio 21 700 EUR Reserva de marcha: 72 horas 22 000 USD N.º de componentes: 354 King Gold: cierre de hebilla desplegable en King Gold de 18 K y titanio chapado en negro 18 200 GBP Rubíes: 43 Carbono 3D: cierre de hebilla desplegable de titanio chapado en negro y cerámica negra King Gold: 36 900 CHF 38 300 EUR 38 800 USD 32 100 GBP Carbono 3D: 25 900 CHF 26 900 EUR 27 300 USD 22 600 GBP

