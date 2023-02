ReNew anuncia los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses del ejercicio fiscal 2023 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

ReNew anuncia los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses del ejercicio fiscal 2023, ambos finalizados el 31 de diciembre de 2023

GURUGRAM, India, 17 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global Plc ("ReNew" o "la Compañía") (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), una empresa líder en soluciones de descarbonización, ha anunciado hoy sus resultados consolidados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 23 y a los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2022.

Hechos destacados:

· A 31 de diciembre de 2022, la cartera de la empresa constaba de 13,4 GW, un aumento interanual del 30,2%, de los cuales 7,8 GW están en servicio y 5,6 GW están comprometidos. Aproximadamente ~0,3 GW de Acuerdos de Compra de Energía ("PPAs") se firmaron en el trimestre y sólo ~1% de la cartera total está a la espera de PPAs/contratos.

· Los ingresos totales del tercer trimestre del ejercicio fiscal 23 ascendieron a 16.077 millones de INR (194 millones de dólares), un 19,4% más que en el mismo periodo del ejercicio fiscal 22. El EBITDA ajustado(2) del tercer trimestre del ejercicio fiscal 23 fue de 11.628 millones de INR (141 millones de dólares), un 10,2% más que en el mismo periodo del ejercicio 22. Las pérdidas netas del 3T de 23 fueron de 4.013 millones de INR (49 millones de dólares), frente a los 6.384 millones de INR (77 millones de dólares) del 3T de 22. El flujo de caja a fondos propios(2) ("CFe") del 3T de 23 fue de 2.682 millones de INR (32 millones de dólares), un 47,3% menos que en el 3T de 22.

· En los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 23, los ingresos totales ascendieron a 63.493 millones de INR (768 millones de dólares), lo que supone un aumento del 23,1% con respecto a los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 22. El EBITDA ajustado(2) de los nueve primeros meses del ejercicio 23 fue de 49.995 millones de INR (604 millones de dólares), un 17,8% más que en los nueve primeros meses del ejercicio 22. La pérdida neta en los nueve primeros meses del ejercicio 23 fue de 5.103 millones de INR (62 millones de dólares), frente a una pérdida neta de 12.573 millones de INR (152 millones de dólares) en los nueve primeros meses del ejercicio 22. El flujo de caja a fondos propios(2) ("CFe") en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 23 fue de 19.810 millones de INR (239 millones de dólares), un 10,6% más que en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 22.

· Los días de ventas pendientes ("DSO") cerraron el tercer trimestre del ejercicio 23 en 178 días, lo que supone una mejora interanual de 78 días. Gracias a los claros acuerdos sobre futuros calendarios de pago alcanzados con varias autoridades estatales, los DSO están en vías de mejorar sustancialmente en lo que queda de año.

Orientaciones para el ejercicio 23

Las previsiones de EBITDA ajustado y flujo de caja sobre fondos propios de la empresa para el ejercicio fiscal 23 están sujetas a la normalidad meteorológica durante el resto del año.

El formulario 6-K, que contiene los estados financieros y un análisis de los resultados financieros, ha sido presentado a la SEC y puede consultarse en www.sec.gov

Información sobre la retransmisión por Internet y conferencia telefónica

Se ha programado una conferencia telefónica para comentar los resultados de las ganancias a las 8:30 AM ET (7:00 PM IST) del 17 de febrero de 2023. Se puede acceder a la conferencia en directo en https://edge.media-server.com/mmc/p/e96iqdfv o por teléfono (llamada gratuita) marcando:

EE.UU./ Canadá (+1) 855 881 1339 Francia: (+33) 0800 981 498Alemania: (+49) 0800 182 7617Hong Kong: (+852) 800 966 806India: (+91) 0008 0010 08443Japón: (+81) 005 3116 1281Singapur: (+65) 800 101 2785Suecia: (+46) 020 791 959Reino Unido: (+44) 0800 051 8245Resto del mundo: (+61) 7 3145 4010 (llamada)

Tras la conferencia, se ofrecerá una grabación en audio en nuestra página web de relaciones con los inversores, en la dirección https://investor.renewpower.in/news-events/events

Notas:

(1) Este comunicado de prensa contiene la conversión de determinadas cantidades en rupias indias a dólares estadounidenses a los tipos de cambio especificados, únicamente para comodidad del lector. A menos que se indique lo contrario, la conversión de rupias indias a dólares estadounidenses se ha realizado a 82,72 INR por 1,00 dólar, que era el tipo de cambio a la compra a mediodía en Nueva York para la transferencia por cable en divisas no estadounidenses, según lo certificado a efectos aduaneros por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York el 31 de diciembre de 2022. No garantizamos que los importes en rupias indias o dólares estadounidenses a los que se hace referencia en el presente comunicado de prensa se hayan podido convertir en dólares estadounidenses o rupias indias, según el caso, a un tipo de cambio concreto o en absoluto.

(2) Se trata de una medida no basada en IFRS. Para más información, véase "Uso de medidas no IFRS" en este comunicado. IFRS hacen referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Además, al final de este comunicado se incluyen las conciliaciones de las medidas no IFRS con las medidas financieras IFRS y los resultados de explotación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada, y de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas las declaraciones relativas a nuestra futura orientación financiera y operativa, los resultados operativos y financieros, como las estimaciones de los pagos nominales contratados restantes y la tasa de ejecución de la cartera, y las hipótesis relacionadas con el cálculo de las métricas anteriores.

Los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que nuestros resultados difirieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas incluyen: la disponibilidad de financiación adicional en condiciones aceptables; los cambios en los precios comerciales y minoristas de la electricidad generada por las compañías eléctricas tradicionales; los cambios en las tarifas a las que se suscriben PPAs a largo plazo; los cambios en las políticas y normativas, incluidos los límites o topes de medición neta e interconexión; la disponibilidad de reembolsos, créditos fiscales y otros incentivos; la disponibilidad de paneles solares y otras materias primas; nuestro limitado historial operativo, en particular como empresa pública relativamente nueva; nuestra capacidad para atraer y mantener relaciones con terceros, incluidos los socios solares; nuestra capacidad para cumplir los pactos de nuestros instrumentos de deuda; las condiciones meteorológicas; los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19; interrupciones del suministro; recortes de energía solar por parte de las autoridades eléctricas estatales y otros riesgos identificados en las declaraciones de registro y los informes que nuestra empresa ha presentado o facilitado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., o SEC, de vez en cuando. La cartera representa la capacidad total en megavatios de las centrales solares conforme a PPAs, firmados o adjudicados, o en los que hemos recibido una carta de adjudicación. No existe ninguna garantía de que podamos firmar un PPA aunque hayamos recibido una carta de adjudicación. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que disponemos en la fecha del presente documento, y no asumimos obligación alguna de actualizarlas.

Acerca de ReNew

ReNew es la empresa líder en soluciones de descarbonización que cotiza en el Nasdaq (Nasdaq: RNW) (Nasdaq: RNWWW). La cartera de energía limpia de ReNew, de ~13,4 GW brutos a 30 de septiembre de 2022, es una de las mayores del mundo. Además de ser un importante productor independiente de energía en la India, proporcionamos soluciones integrales de manera justa e inclusiva en las áreas de energía limpia, hidrógeno verde, ofertas de energía de valor agregado a través de la digitalización, almacenamiento y mercados de carbono que cada vez más son integrales para abordar el cambio climático. Para más información, visite renew.com y síganos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

Consultas de prensa

Shilpa NaraniShilpa.narani@renewpower.in

Consultas para inversores Nathan Judge ir@renewpower.in

