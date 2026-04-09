REPT BATTERO logra el primer beneficio anual de 681 millones de RMB en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO Energy Co., Ltd. (0666.HK) anunció sus resultados anuales para 2025 el 26 de marzo de 2026.

Durante el periodo analizado, el Grupo registró ingresos de 24.300 millones de RMB (aproximadamente 3.400 millones de dólares), lo que representa un incremento interanual del 36,7 %. El Grupo obtuvo un beneficio de 681 millones de RMB (aproximadamente 95 millones de dólares) durante el año, lo que supone un retorno a la rentabilidad.

La mejora en el rendimiento operativo se debió principalmente al continuo aumento de los envíos de baterías para sistemas de energía y almacenamiento de energía. En 2025, los envíos totales de baterías del Grupo alcanzaron los 82,7 GWh, lo que representa un incremento interanual de aproximadamente el 89,2 %.

Por segmento de negocio, los ingresos procedentes de productos de baterías de potencia ascendieron a 10.000 millones de RMB (aproximadamente 1.400 millones de dólares), lo que representa un aumento del 35,6 % interanual, mientras que los ingresos procedentes de productos de baterías de almacenamiento de energía alcanzaron los 13.600 millones de RMB (aproximadamente 1.900 millones de dólares), un aumento del 86,8 % interanual, convirtiéndose así en el principal motor del crecimiento general de los ingresos.

El Grupo continuó fortaleciendo su posición en el mercado y desarrolló aún más una cartera de negocios diversificada que comprende los segmentos de almacenamiento de energía, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. En 2025, el Grupo ocupó el primer lugar a nivel mundial en envíos de baterías de almacenamiento de energía residenciales y el quinto lugar a nivel mundial en envíos totales de baterías de almacenamiento de energía. En el sector de baterías de potencia, el Grupo ocupó el segundo lugar en China en envíos de baterías para camiones pesados y el séptimo lugar en envíos de baterías de potencia de fosfato de hierro y litio (LFP).

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