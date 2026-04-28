Republic Power Group Limited anuncia un acuerdo de inversión estratégica y acceso a tecnología (1)

Republic Power Group Limited anuncia un acuerdo de inversión estratégica y acceso a tecnología para entrar en los mercados de alto crecimiento de tokenización de RWA e infraestructura blockchain

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta transacción marca la primera fase de la estrategia ampliada de activos digitales de RPGL, que proporciona participación accionaria en NVC Partners y capacidades de plataforma de activos ponderados por riesgo (APR) de grado institucional

SINGAPUR, 28 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Republic Power Group Limited (NASDAQ: RPGL) ("RPGL" o la "compañía"), un proveedor de software empresarial y soluciones tecnológicas con sede en Singapur, anunció hoy que ha formalizado una transacción definitiva que incluye (i) la adquisición de una participación estratégica en NVC Partners Limited, y (ii) un acuerdo de servicios tecnológicos y habilitación de plataforma con NVTH Limited y su filial NVTHK Limited (colectivamente, "NVT").

En virtud de esta transacción, RPGL ha adquirido una participación del 10% en NVC Partners Limited, una empresa especializada en proporcionar infraestructura basada en blockchain y soporte operativo para la tokenización de activos del mundo real (RWA). Paralelamente, RPGL ha suscrito un acuerdo tecnológico mediante el cual obtendrá los derechos y el acceso a tecnologías de plataforma de activos digitales propias, incluyendo un sistema de tokenización de activos del mundo real (RWA) y una infraestructura de negociación secundaria relacionada, junto con el desarrollo de capacidades técnicas asociadas, soporte y servicios de mantenimiento continuo.

Expansión estratégica hacia la infraestructura de activos digitales

Esta transacción representa un paso significativo en la expansión de RPGL hacia la infraestructura financiera basada en blockchain y los mercados de activos digitales, y posiciona a la compañía para competir en el sector de tokenización de activos del mundo real (RWA), de rápido crecimiento. Al integrar flujos de trabajo basados en blockchain en su ecosistema de software empresarial existente, RPGL busca mejorar su oferta de servicios y expandirse hacia soluciones institucionales de finanzas digitales y mercados de capitales. La compañía tiene la intención de aprovechar su consolidada base de clientes en Singapur, Hong Kong y el sudeste asiático para impulsar la adopción entre instituciones reguladas y clientes empresariales.

Comentarios de la gerencia

Ziyang Long, consejero delegado de RPGL, destacó:

"Esta transacción marca un hito importante en la evolución de RPGL hacia una plataforma tecnológica con capacidades en infraestructura financiera digital. Al combinar nuestra experiencia en sistemas empresariales con acceso a tecnología blockchain de nivel institucional, estamos posicionando a RPGL para participar en la próxima ola de innovación en los mercados de capitales, particularmente en la tokenización de activos del mundo real y soluciones de activos digitales que cumplan con la normativa".

Un representante de NVT añadió:

"Las sólidas relaciones institucionales y la capacidad de integración empresarial de RPGL la convierten en un socio estratégico para la expansión de la adopción de infraestructura de activos digitales. Creemos que esta colaboración acelerará el despliegue de soluciones de tokenización en toda Asia".

Descripción general de la plataforma tecnológica

Las tecnologías de la plataforma disponibles para RPGL incluyen un sistema integral de tokenización de activos del mundo real diseñado para respaldar la emisión digital de instrumentos financieros, junto con una infraestructura de negociación secundaria que facilita tanto las transacciones institucionales como las entre pares. Estas tecnologías cuentan con el respaldo de módulos integrados de cumplimiento normativo, liquidación y ejecución de blockchain, lo que permite flujos de trabajo de transacciones seguros y eficientes de principio a fin. La plataforma se basa en una arquitectura escalable que permite una implementación empresarial sin problemas y su integración con los sistemas existentes. Además, RPGL recibirá capacitación técnica, soporte continuo del sistema y servicios de mantenimiento para garantizar la implementación y comercialización efectivas de la plataforma.

Oportunidad de mercado

El mercado global de tokenización de RWA es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en tecnología financiera, y RPGL se está posicionando para aprovechar esta oportunidad en un punto de inflexión. El valor de los RWA tokenizados en cadena alcanzó los 27.700 millones de dólares en abril de 2026, lo que representa un asombroso aumento interanual del 300% desde los 6.600 millones de dólares en abril de 2025 y un aumento de casi 245 veces desde los 85 millones de dólares en 2020. Un estudio de mercado más amplio, que incluye la actividad de tokenización institucional en cadenas de bloques públicas y privadas, valora el mercado en aproximadamente 418.570 millones de dólares en 2026, con un crecimiento anual compuesto del 63,6%, y se proyecta que alcance los 3 billones de dólares para 2030. RPGL cree que esta expansión se verá respaldada por una mayor claridad regulatoria en centros financieros clave como Hong Kong y Singapur, junto con una creciente participación de inversores institucionales. Además, se prevé que la creciente demanda de una infraestructura de mercados de capitales más eficiente, transparente y rentable acelere aún más la adopción a largo plazo de las tecnologías de tokenización.

Acerca de Republic Power Group Limited

Republic Power Group Limited es un proveedor de soluciones de software de planificación de recursos empresariales (ERP) personalizadas, servicios de consultoría y soporte de infraestructura técnica para clientes corporativos e institucionales en Singapur, Malasia y Hong Kong.

Para obtener más información, visite: https://republicpower.net/

Acerca de NVT

NVTHK Limited es una empresa de tecnología financiera con sede en Hong Kong, fundada en 2019.

NVTHK, como proveedor integral de soluciones empresariales, tiene la capacidad de proporcionar a empresas e instituciones financieras servicios de asesoría y soporte estratégico, técnico y operativo en relación con iniciativas blockchain, incluyendo marcos de tokenización de RWA, infraestructura de pagos de registro distribuido y arquitectura de plataforma relacionada, con el objetivo de conectar las finanzas tradicionales con la Web3. NVT ha construido uno de los ecosistemas integrados más grandes que permite una conectividad fluida y un flujo de valor constante entre clientes, activos y mercados.

En los últimos dos años, NVT ha respaldado una serie de transacciones emblemáticas, incluyendo el primer valor tokenizado de Hong Kong bajo la ley de Hong Kong para GF Securities (Hong Kong), los primeros pagarés de reempaquetado tokenizados transferibles, el Short-Term Asset-Backed Liquidity Note Token (STBL) para Cinda International Asset Management Limited, y el primer fondo de sociedad limitada tokenizado de Hong Kong con Golden Continent Asset Management. NVT también proporcionó la infraestructura blockchain para el primer bono tokenizado denominado en CNH de Hong Kong (500 millones de CNH) emitido por Shenzhen Futian Investment Holdings Co., Ltd., que cotiza en las bolsas de Macao y Shenzhen.

Más allá de las instituciones financieras, NVT ha forjado alianzas estratégicas con líderes de la industria en diversos sectores de alto crecimiento, como la robótica, las energías renovables, la computación con IA y la infraestructura de centros de datos. Estas alianzas representan casos de uso concretos y reales de tokenización en industrias que, en conjunto, abarcan billones de dólares en activos, lo que indica que la tokenización de activos ponderados por riesgo (RWA) se está expandiendo rápidamente más allá de los mercados de capitales hacia la economía digital en general.

Estos casos de éxito ponen de manifiesto las capacidades multidimensionales de NVT, su credibilidad en el mercado y su capacidad para combinar innovación tecnológica, excelencia en la coordinación y experiencia en cumplimiento normativo, impulsando así la adopción de la tokenización de activos ponderados por riesgo (APR). NVT continúa tendiendo puentes entre las finanzas tradicionales y digitales, y empoderando a las instituciones para prosperar en los mercados globales.

Para obtener más información, visite www.nvt.com.hk.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este anuncio son declaraciones prospectivas, en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la compañía sobre eventos futuros que la compañía cree que pueden afectar su situación financiera, resultados de operaciones, estrategia comercial y necesidades financieras. La compañía ha intentado identificar estas declaraciones prospectivas mediante palabras o frases como "puede", "podrá", "espera", "anticipa", "apunta", "estima", "pretende", "planea", "cree", "es/son probable(s) que", "potencial", "continúa" u otras expresiones similares. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas que surjan después de la fecha del presente, excepto según lo exija la ley. Estas declaraciones están sujetas a incertidumbres y riesgos, incluyendo, entre otros, las incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado, los cambios regulatorios y otros factores analizados en los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"), incluyendo la sección "Factores de Riesgo" del Informe Anual más reciente de la compañía en el Formulario 20-F, así como en otros informes presentados o facilitados periódicamente ante la SEC. Si bien la compañía considera que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas se cumplan. La compañía advierte a los inversionistas que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados previstos y los alienta a revisar otros factores que pueden afectar sus resultados futuros en los documentos presentados por la compañía ante la SEC, los cuales están disponibles para su consulta en www.sec.gov.

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