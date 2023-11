Research Solutions anuncia la adquisición de scite

Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS) acquires scite, an award-winning search and discovery platform.

Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS) acquires scite, an award-winning search and discovery platform. - RESEARCH SOLUTIONS, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Transforma la investigación y las soluciones de descubrimiento para los investigadores proporcionando tecnología de IA de vanguardia.

Agrega 3,6 millones de dólares en ingresos anualizados por suscripción de software

HENDERSON, Nev., 27 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS), un socio confiable que proporciona soluciones de flujo de trabajo basadas en la nube para acelerar la investigación para organizaciones impulsadas por I+D, anunció hoy la adquisición de scite, una plataforma de búsqueda y descubrimiento galardonada que aprovecha la IA para aumentar la capacidad de descubrimiento y evaluación de la investigación.

La adquisición de scite mejora aún más la oferta de productos de Research Solutions y ofrece oportunidades de venta cruzada a la base de clientes B2C en constante crecimiento de scite, de aproximadamente 21.000 suscriptores activos, así como su base diversa de clientes B2B de entidades corporativas, instituciones académicas líderes y agencias gubernamentales.

A 31 de octubre de 2023, el valor anualizado de las suscripciones de software B2C y B2B de scite, algunas de las cuales son mensuales y otras anuales, es de 3,6 millones de dólares.

"Esta asociación se alinea tanto con nuestra estrategia de crecimiento en curso como con nuestro enfoque en la creación de soluciones verdaderamente únicas y potentes para satisfacer las necesidades de los investigadores en todo el proceso de innovación", ha declarado Roy W. Olivier, consejero delegado de Research Solutions. "De forma muy similar a Research Solutions, en el corazón del éxito de scite se encuentran sus relaciones únicas con los editores, que les han permitido crear la base de datos Smart Citation. Este activo clave se aprovecha ahora de diversas formas para responder a las necesidades de innovación de empresas y universidades. Su notable crecimiento, especialmente en las categorías B2C y académica, es un indicador de su impulso. Además, la rentabilidad de scite ilustra su eficacia y resistencia en un mercado competitivo, sentando las bases para seguir reforzando la posición de Research Solutions y continuar nuestra tendencia al alza."

Smart Citations (citas inteligentes) de scite van más allá de las citas tradicionales al mostrar declaraciones de citas, su contexto dentro de los artículos citados y una clasificación para indicar si el artículo respalda o contradice la afirmación citada. Este índice de más de mil millones de citas inteligentes, que incluye un conjunto de funciones de investigación, ayuda a descubrir, examinar y comprender artículos de investigación. Además, scite Assistant, un chatbot impulsado por IA, utiliza Smart Citations para verificar y validar modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, lo que garantiza un "ChatGPT para investigación" fiable, transparente y basado en evidencia.

Esta adquisición presenta una importante oportunidad de venta cruzada y adicional, impulsando el crecimiento de los ingresos de la plataforma proporcionando un conjunto integral de herramientas a los clientes existentes de Research Solutions, lo que mejorará los flujos de trabajo de un extremo a otro. Con la mayoría de los ingresos actuales procedentes de B2C y usuarios académicos, scite fortalecerá la capacidad de Research Solutions para prestar servicios a instituciones académicas y aprovechar las capacidades únicas de scite junto con Article Galaxy Scholar.

"Estamos encantados de unir fuerzas con Research Solutions. Juntos, ofrecemos una solución de extremo a extremo con capacidades y datos incomparables", afirmó Josh Nicholson, cofundador y consejero delegado de scite. "Al empoderar a los investigadores y las empresas, podemos impulsar mejores resultados, innovación y, en última instancia, un futuro mejor".

Acerca de Research Solutions

Research Solutions, Inc. (NASDAQ: RSSS) proporciona tecnologías basadas en la nube para agilizar el proceso de acceso, gestión y creación de propiedad intelectual. Desde su fundación, la empresa ha sido pionera en el desarrollo de soluciones al servicio de los investigadores. Hoy en día, más del 70 por ciento de las principales empresas farmacéuticas, universidades prestigiosas y empresas emergentes confían en nuestra familia de productos, impulsados por tecnologías de IA y PNL, para respaldar el proceso de innovación de principio a fin con las herramientas de información y conocimiento más completas sobre el mercado. Para obtener más información y detalles, visite www.researchsolutions.com.

Acerca de scite

Fundada en 2018, scite es una empresa emergente con sede en Brooklyn que revoluciona la forma en que los investigadores descubren y evalúan la investigación a través de Smart Citations. Las citas inteligentes trascienden las referencias convencionales al ofrecer oraciones dentro del texto, citar secciones relevantes y proporcionar una clasificación que denota apoyo o contraste con la afirmación citada. Las potentes e innovadoras soluciones de scite equipan a investigadores de todo el mundo en diversas etapas profesionales. La empresa ha recibido múltiples elogios por su trabajo innovador en menciones de próxima generación, como el premio ISMTE People's Choice y el premio ALPSP a la innovación en el sector editorial.

Declaraciones prospectivas importantes

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden contener "declaraciones prospectivas" con respecto a eventos futuros y nuestros resultados futuros. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales sobre los mercados en los que operamos y las creencias y suposiciones de nuestra administración. Palabras como "espera", "anticipa", "objetivos", "metas", "proyecta", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", "se esfuerza", "se afana", " "puede", o variaciones de dichas palabras, y expresiones similares tienen como objetivo identificar dichas declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores de que estas previsiones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres e hipótesis que son difíciles de predecir, estimar o verificar. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir material y adversamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen los factores descritos en el informe anual más reciente de la empresa en el formulario 10-K, que puede ser modificado o complementado por informes trimestrales posteriores en el formulario 10-Q, u otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Entre las afirmaciones de carácter prospectivo incluidas en este comunicado cabe citar las relativas a clientes adicionales, posibles adquisiciones y perspectivas de crecimiento, rentabilidad y tesorería de la empresa. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se realizan únicamente a partir de la fecha del presente documento, y la empresa no asume ninguna obligación de hacer público el resultado de cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas. Para más información, consulte los documentos presentados por la empresa ante la Securities and Exchange Commission.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282311...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1154590...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/research-solutions-anuncia-la-adquisicion-de-scite-301998084.html