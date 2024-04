The World’s 50 Best Restaurants announces Paris restaurant Plénitude as the recipient of the Art of Hospitality Award 2024

El restaurante de Paris Plénitude se revela como ganador del Art of Hospitality Award 2024 de The World's 50 Best Restaurants

Este galardón, anunciado por primera vez antes de la ceremonia de entrega de premios, busca ayudar a elevar el perfil del arte de la hospitalidad

LONDRES, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El restaurante parisino Plénitude ha recibido el Art of Hospitality Award 2024 de The World's 50 Best Restaurants, antes de la ceremonia oficial que tendrá lugar en Las Vegas en junio.

Ubicado en el primer piso del Cheval Blanc Paris de la capital francesa, el chef Arnaud Donckele y el director Alexandre Larvoir han creado en Plénitude una oda a la tradición de la buena mesa francesa, dedicando dos años a elegir la vajilla, los artesanos, los ceramistas y los tejidos que ayudan a crear el ambiente íntimo del restaurante. Con solo 30 cubiertos, cada detalle ofrece una experiencia íntima a sus comensales, complementada con la elegancia francesa característica del restaurante.

El chef Donckele, nacido en Normandía y que también dirige el restaurante de alta cocina Cheval Blanc Saint-Tropez, La Vague d'Or, ha asumido el papel de maestro perfumista en sus creaciones para elaborar salsas, conocidas como la esencia de la cocina francesa. En sus manos, cada una de las salsas son tratadas como un perfume o pintura líquida, creadas de manera tal que estas sean las protagonistas, mientras que la carne y el pescado son complementos. Bajo el liderazgo de Larvoir, el impecable equipo de servicio del restaurante conoce íntimamente las creaciones de Donckele y transmite su esencia a los huéspedes que cruzan la puerta del Cheval Blanc Paris, el cual ocupó el puesto No.34 en The World's 50 Best Hotels 2023.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, comentó: "Estamos encantados de anunciar que Plénitude es el ganador del Art of Hospitality Award de este año. A pesar de su relativa juventud, este restaurante parisino ha causado sensación en la escena gastronómica mundial por su enfoque impecable e inventivo, que celebra el arte del servicio y muestra al mundo que la hospitalidad francesa sigue brillando en la cima del sector".

El chef Donckele destacó: "Date el placer de dar placer". Larvoir añadió: "En Plénitude, el servicio es un encuentro maravilloso en cada mesa. Buscamos recibir a nuestros invitados como si estuvieran en casa, descubrirlos y comprenderlos, cautivarlos y conmoverlos gracias a las fabulosas salsas de Arnaud, hacerlos reír también, antes de despedirnos con el más sincero deseo de volver a verlos pronto".

