RevBits reconocido por innovación por los 2020 Golden Bridge Awards®

El proveedor de soluciones de ciberseguridad RevBits fue nombrado ganador de oro en cuatro categorías y ganador de bronce en dos más en la 12ª edición anual de los Golden Bridge Business and Innovation Awards

MINEOLA, N.Y., 26 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- RevBits anunció hoy que fue declarado ganador en seis categorías por los 2020 Golden Bridge Awards® que reconocen a los principales proveedores del mundo por su desempeño organizacional, innovaciones, productos y servicios, liderazgo, iniciativas y más.

RevBits está encantado de ser el ganador de seis premios en las siguientes categorías:

https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/1317681/RevBits_LLC_Gold.jp... ]

-- Oro - Innovator of the Year (11-2.499 empleados) RevBits/Mucteba Celik -- Oro - Deception Based Security -- Oro - Endpoint Security Solution Innovation -- Oro - Privileged Access Management Innovation -- Bronce - Email Security Innovation -- Bronce - Startup of the Year