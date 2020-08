La revista Inc. muestra su lista anual de compañías privadas de crecimiento más rápido de América -- Inc. 5000

Agendia está incluida en la lista Inc. 5000 de 2020 con un crecimiento de ingresos de tres años que se aproxima al 90%

NUEVA YORK, 14 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Esta semana, Inc. magazine ha revelado que Agendia, Inc. fue incluida en su lista anual Inc. 5000, la clasificación más prestigiosa de compañías privadas de crecimiento más rápido de la nación. La lista representa un vistazo único de las compañías de más éxito dentro del segmento más dinámico de la economía en América - sus pequeños negocios independientes. Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Patagonia y muchos otros nombres conocidos han ganado su primera exposición nacional como premiados en Inc. 5000.

"Muchas de las compañías que se han incluido en la lista Inc. 5000 ya son nombres conocidos. Para poder estar cualificados y participar, las compañías han de mostrar un crecimiento destacado y sostenido durante varios años - el crecimiento de Agendia es un reflejo directo de nuestro equipo increíble", explicó Mark Straley, consejero delegado de Agendia. "Esperamos que nuestro comento destacado continúe, a la vez que nos centramos en los esfuerzos de apoyar a las mujeres con cáncer de mama y durante todo su viaje de tratamiento. Estoy muy agradecido personalmente a nuestros empleados tan apasionados, su sentido compartido de finalidad y su compromiso para con los pacientes de cáncer de mama".

No solo las compañías de 2020 Inc. 5000 son muy competitivas dentro de sus mercados, sino que la lista en general ha demostrado un crecimiento destacado en comparación con las listas anteriores. 2020 Inc. 5000 ha conseguido un crecimiento medio increíble en tres años de más de un 500%, además de una tasa media de un 165%. Los ingresos agregados de Inc. 5000 fueron de 209.000 millones de dólares en el año 2019, lo que contabiliza más de 1 millón de puestos de trabajo frente a los últimos tres años.

Los resultados completos de Inc. 5000, incluyendo los perfiles de la compañía y la base de datos interactiva que se puede clasificar por industria, región y otros criterios, está disponible en www.inc.com/inc5000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885542-1&h=882596244&u=...]. Las compañías del top 500 se muestran también en el número de septiembre de Inc., disponible en los puestos de revistas desde el 12 de agosto.

"Las compañías de Inc. 5000 de este año llegan desde todos los rincones diferentes de los negocios", explicó el editor jefe de Inc., Scott Omelianuk. "Desde la salud y el software a los medios y el hospedaje, la lista 2020 demuestra que no importa el sector, el crecimiento increíble se basa en los cimientos de la tenacidad y el oportunismo".

El evento anual Inc. 5000 que honra a las compañías de la lista se celebrará de forma virtual del 23 al 27 de octubre de 2020. Como siempre, los ponentes incluirán a algunos de los principales innovadores y líderes de negocios de nuestra generación.

Acerca de AgendiaAgendia es una empresa de diagnósticos moleculares comprometida con mejorar los desenlaces clínicos de las pacientes con cáncer de mama en fase inicial e informarles sobre el proceso. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, apoyadas por las evidencias clínicas y del mundo real. MammaPrint®, el ensayo sobre recidivas de cáncer de mama con 70 genes, y BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, proporcionan un perfil genómico completo y datos médicos necesarios para tomar decisiones más informadas en casos de tratamiento pre-operativos y post-operativos. Al desarrollar pruebas genómicas novedosas de base científica, Agendia espera contribuir a satisfacer las cambiantes necesidades clínicas de las pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde la diagnosis inicial a la superación del cáncer.

Más acerca de Inc. y de Inc. 5000

MetodologíaLa 2020 Inc. 5000 se clasifica según el porcentaje del crecimiento de ingresos cuando se compara con los años 2016 y 2019. Para cualificarse, las compañías han de tener fondos y generar unos ingresos a fecha de 31 de marzo de 2016. Han de tener sede en Estados Unidos, ser de propiedad privada, tener beneficios y ser independientes - no filiales ni divisiones de otras compañías - a fecha de 31 de diciembre de 2019 (desde entonces, varias compañías de la lista han pasado a ser públicas o a ser adquiridas). Los ingresos mínimos necesarios para 2016 son de 100.000 dólares; la cifra mínima para 2019 es de 2 millones de dólares. Como siempre, Inc. se reserve el derecho a declinar a los solicitantes por motivos subjetivos. Las compañías de Inc. 500 se muestran en el número de septiembre de Inc. Representan el primer nivel dentro de Inc. 5000, que está disponible en http://www.inc.com/inc5000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885542-1&h=2377364930&u...].

Acerca de Inc. MediaComo marca de medios de negocios de más confianza en el mundo, Inc. ofrece a los empresarios el conocimiento, herramientas, conexiones y comunidad para construir compañías destacadas. Su contenido de plataforma revolucionaria llega a más de 50 millones de personas cada mes por medio de una variedad de canales, incluyendo páginas web, boletines de noticias, medios sociales, podcasts y medios impresos. Su prestigiosa lista Inc. 5000, producida cada año desde 1982, analiza los datos de la compañía para reconocer a los negocios de propiedad privada de crecimiento más rápido de Estados Unidos. El reconocimiento mundial que llega procedente de la inclusión dentro de 5000 proporciona a los fundadores de los mejores negocios la oportunidad para dirigirse a una comunidad exclusiva de sus similares, además de tener una credibilidad que les ayuda a impulsar las ventas y reclutar talentos. La Inc. 5000 Conference asociada es parte de la cartera ampliamente buscada de eventos destacados producidos por Inc. Si desea más información visite la página web www.inc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885542-1&h=3491200759&u...].

Para más información acerca de la Inc. 5000 Conference, visite http://conference.inc.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2885542-1&h=1802641031&u...].

CONTACTO: CONTACTO: Dina Scaglione, directora de marketing, Tel:949.910.9401, Dina.scaglione@agendia.com; Terri Clevenger, Westwicke/ICRHealthcare PR, Tel: 203.856.4326, Terri.Clevenger@icrinc.com

Sitio Web: http://www.agendia.com/