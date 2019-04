RevitaLash® Cosmetics anuncia su expansión a los productos de belleza completos para ojos

Publicado 01/04/2019 14:01:26 CET

El gel y primer de ojos hidratante AquaBlur(TM) será lanzado en todo el mundo en 2019

VENTURA, California, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, la marca pionera y líder del mercado en la categoría de acondicionadores de cejas y pestañas respaldada por médicos, anuncia el lanzamiento de su primer producto para el cuidado de la piel: el gel y primer de ojos hidratante AquaBlur. Gracias a su fórmula rica en antioxidantes, este gel de ojos delicado e hidratante combate los primeros signos del envejecimiento al aportar elasticidad y alisar de forma visible la piel que rodea la zona de los ojos.

"AquaBlur introduce por primera vez el cuidado de la piel en nuestra colección revolucionaria como un próximo paso natural para la marca RevitaLash Cosmetics. Nuestro objetivo fue crear un producto con beneficios esenciales para el cuidado de la piel que trabajan en conjunción con nuestros productos para pestañas y cejas galardonados", señala Lori Jacobus, presidenta de RevitaLash Cosmetics. "Este gel de ojos sencillo y efectivo potencia el esplendor, suaviza la apariencia de las líneas finas y está diseñado para fomentar la confianza de cada uno de nuestros clientes".

El Dr. Michael Brinkenhoff, fundador y consejero delegado de RevitaLash Cosmetics, comenta: "El gel y primer de ojos hidratante AquaBlur está equipado con los agentes para combatir radicales libres necesarios y potentes ingredientes botánicos diseñados para hidratar la piel, lo que contribuye a promover una apariencia radiante y joven".

Esta fórmula ligera y calmante trata los primeros signos del envejecimiento por medio de tres ingredientes clave: ácido hialurónico, estrella hidratante absoluta y humectante natural, para aportar elasticidad a la piel; kombucha (fermento de té negro) para alisar y refrescar la piel, así como para reparar daños causados por factores ambientales; y alga marina kelp para ayudar a calmar y suavizar la piel.

El gel y primer de ojos hidratante AquaBlur no contiene parabenos ni ftalatos, no está testado en animales y su fórmula no incluye aceites, por lo que puede ser utilizado con extensiones de pestañas de forma segura. Difumina y suaviza las imperfecciones de la piel, creando una base ideal para la aplicación de maquillaje.

Estará disponible en todo el mundo en marzo de 2019, a un precio de venta de 65 dólares estadounidenses, en salones y spas selectos, así como a través de revitalash.com.

Acerca de RevitaLash® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics es un líder mundial en el desarrollo de productos de belleza avanzados para cejas, pestañas y cabello. La colección, creada en 2006, incluye los premiados acondicionadores de pestañas RevitaLash® Advanced y de cejas RevitaBrow® Advanced, disponibles en consultas médicas, spas, salones y puntos de venta especializados de 64 países. RevitaLash Cosmetics apoya las iniciativas sin ánimo de lucro contra el cáncer de mama y dona una parte de sus beneficios a iniciativas de investigación y educación, contribuyendo durante todo el año, no solo en octubre. Para obtener más información, visite www.revitalash.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2415347-1&h=2205194585&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2415347-1%26h%3D2840249714%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revitalash.com%252F%26a%3Dwww.revitalash.com&a=www.revitalash.com]. [RevitaLash Advanced no está disponible en California.]

