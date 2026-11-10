Ribo presenta una solicitud para un ensayo clínico en Europa con SR122, un nuevo siRNA para la dislipidemia

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ribo presenta una solicitud para un ensayo clínico en Europa con SR122, un novedoso siRNA de doble diana para la dislipidemia mixta y grave, reforzando así su presencia en el ámbito de los trastornos lipídicos

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science (06938.HK) y su filial Ribocure Pharmaceuticals AB (denominadas conjuntamente Ribo) anunciaron la presentación de una solicitud de ensayo clínico de fase I en la Unión Europea para SR122, un fármaco basado en ARN de interferencia (siRNA) conjugado con GalNAc, que se está desarrollando para el tratamiento de la dislipidemia, incluidas la hipertrigliceridemia grave (sHTG, por sus siglas en inglés) y la dislipidemia mixta.

A medida que Ribo avanza en los estudios clínicos de fase II con RBD5044 —su principal activo en el ámbito de los lípidos y el segundo siRNA dirigido contra ApoC3 más avanzado a nivel mundial— en Europa y China, este registro supone un nuevo impulso a su estrategia de desarrollo en el área de los lípidos y un paso clave para consolidar su posición de liderazgo en el tratamiento de los trastornos lipídicos.

SR122 actúa simultáneamente sobre ApoC3 y PCSK9, dos vías clínicamente validadas que desempeñan funciones complementarias en el metabolismo lipídico. Al abordar tanto las lipoproteínas ricas en triglicéridos como el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), SR122 tiene el potencial de ofrecer un enfoque terapéutico diferenciado, con mejoras duraderas en diversos parámetros lipídicos y factores de riesgo cardiometabólico.

La dislipidemia sigue siendo un importante desafío para la salud a nivel mundial y un factor determinante de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en todo el mundo. Los pacientes con dislipidemia mixta a menudo continúan enfrentando un riesgo cardiovascular residual considerable, a pesar de las terapias hipolipemiantes disponibles actualmente; por su parte, las personas con hipertrigliceridemia grave también presentan un mayor riesgo de sufrir pancreatitis aguda.

El ensayo clínico de fase 1 es un estudio aleatorizado y controlado con placebo, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinamia de SR122, administrado por vía subcutánea, en participantes sanos. El estudio proporcionará la primera evaluación clínica en humanos del enfoque de SR122 basado en una doble diana y generará datos clave que servirán de base para su desarrollo posterior.

La supresión simultánea de ApoC3 y PCSK9 ofrece una sinergia superior para reducir el riesgo lipídico extremo en casos de hipertrigliceridemia grave, y supone un avance cualitativo en la gestión del riesgo en los pacientes mediante la inhibición de mecanismos complementarios. Los resultados del ensayo de fase I orientarán el desarrollo clínico posterior en la población diana prevista, afirmó el doctor Anders Gabrielsen, director médico de Ribo.

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