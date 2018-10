COMUNICADO: Rincón de podcast en Investor Ideas

Publicado 28/09/2018 11:16:40 CET

POINT ROBERTS, Washington y DELTA, British Columbia, September 28, 2018 /PRNewswire/ --

- Rincón de podcast en Investor Ideas: La gestión de (CSE: FNQ: CN) habla acerca de la interrupción de blockchain en el sector de los seguros, el mercado ICO y las actualizaciones de la compañía

Podcast disponible en francés e inglés para los inversores

Investorideas.com, líder en contenido blockchain con sus portales Bitcoin y Blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com [http://www.bitcoinandblockchainstocks.com ], Cryptocurrencyinvestorideas.com [http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com ] y Blockchaininvestorideas.com [http://www.blockchaininvestorideas.com ], ha lanzado una entrevista podcast con el consejero delegado de Fineqia International (CSE: FNQ), . Bundeep Singh Rangar y Arnaud Goubely hablarán con InvestorIdeas.com acerca de las recientes noticias y de cómo una de sus inversiones en tecnología blockchain está revolucionando la industria de los seguros.

Escuche el podcast en inglés https://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/091718-CSEFNQ-BundeepRangar.mp3

Escuche el podcast en francés https://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/092218-CSEFNQ.mp3

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo la incorporación de las tecnologías blockchain para conseguir esos objetivos. Si desea más información, visite: https://investors.fineqia.com/news.

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia proporciona servicios de plataforma y asociados para apoyar las emisiones de seguridad y gestionar administración de valores y acciones de deuda. Actúa como bróker que proporciona valores de emisión de la compañía al mercado, distribución y marketing de los mismos, además de destacar de forma transparente los riesgos y subrayar con objetividad las oportunidades implicadas. Si desea más información visite http://www.fineqia.com

