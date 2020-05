- Risen Energy ha sido incluida de nuevo en la lista "Top Ten Module Brands in China", ocupando la quinta posición

NINGBO, China, 29 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Se acaba de celebrar recientemente de forma online la Fifth Century Photovoltaic Conference, organizada de forma conjunta por medio del Century New Energy Network and Photovoltaic Brand Lab (PVBL). Durante la conferencia, se anunció la lista PVBL Annual Photovoltaic Brand Rankings List, siendo reconocida generalmente en la industria como un punto de referencia del mercado fotovoltaico chino. Risen Energy ha conseguido cuatro premios, incluyendo el hecho de ser nombrada como una de las Global Top Photovoltaic Brands, y recibiendo el premio Technological Innovation Award. Los otros dos premios incluyen la clasificación en el quinto puesto entre las Top Ten Module Brands y el noveno puesto entre las Top Ten Power Station Investor Brands.

Risen Energy se ha incluido en la lista de Top Ten Module Brands durante varios años consecutivos. Llegando al quinto puesto este año, se demuestra completamente el grado para el que la firma está integrada dentro de los mejores de China en términos de fortaleza completa. Cotizando como acción A en la Bolsa de Valores de Shenzhen y siendo líder entre los principales comerciantes de cotización pública del mundo en equipamiento fotovoltaico, Risen Energy ha avanzado más allá de su posición destacada en el mercado nacional para crear una presencia importante en el mundo, todo ello manteniendo su capacidad de tener una visión destacada de mercado. La compañía siempre se ha comprometido a la investigación y desarrollo de productos de bajo coste y elevada eficacia, creando la propiedad de varias tecnologías independientes IP junto a sus numerosos hitos técnicos.

Los numerosos años de I+D de la firma y sus esfuerzos de innovación han conseguido un buen rendimiento en muchas tecnologías útiles, entre ellas la heterounión con el módulo intrínseco de capa delgada (HIT), el módulo PERC, la célula TOPCON y la primera oblea de gran tamaño que despliega el módulo de 50 células de 210 mm. Esto está en cabeza de muchas de las nuevas tecnologías de módulos, que se denominan de media célula, con adornos de retales, células de tablilla bifaciales, cristal de doble cara ultra-delgado y paneles traseros altamente reflectantes. Risen Energy no es el único fabricante fotovoltaico del mundo que ha tenido el éxito en la producción de módulos de elevada eficacia de 500W, también ha sido el primero en recibir un pedido para estos módulos, enviando al mundo el primer lote. A pesar de los retos presentados por el COVID-19, la elevada demanda del lote inicial se envío en el día de vacaciones del May Day de este año en China, ahorrándose una semana que podría haberse perdido debido a la duración de las vacaciones.

Además de unos logros impresionantes en investigación y desarrollo impulsados por la tecnología, Risen Energy se ha dirigido de forma importante a la construcción y gestión de centrales energéticas. La compañía ya ha desarrollado y puesto en marcha muchas centrales energéticas fotovoltaicas en múltiples países y regiones, dirigidas por la iniciativa One Belt, One Road del Gobierno de China, incluyendo Australia, La India, Kazakstán, Malasia, Nepal y Vietnam.

Leon Chuang, director mundial de marketing de Risen Energy, comentó: "La consecución de estos cuatro premios representa no solo un elevado reconocimiento a la industria, sino que también sirve como apoyo de nuestro desarrollo futuro. Risen Energy permitirá la improvisación de su destreza tecnológica en I+D, mejorando su influencia de marca y colaborando con sus socios industriales para impulsar los esfuerzos de la industria fotovoltaica en el desarrollo de productos con una elevada eficacia".

