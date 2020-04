Roborock presenta su nuevo S6 MaxV, un robot con sistema puntero en navegación y reconocimiento de obstáculos

Combina la avanzada tecnología de navegación láser de la marca con una cámara estéreo para lograr una experiencia de navegación más precisa que nunca

MADRID, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Roborock [https://en.roborock.com/], fabricante de robots aspiradores ultra inteligentes, presenta hoy su última novedad: el Roborock S6 MaxV. Esta incorporación premium a la línea S-Series de la compañía se presenta como el primer robot aspirador con cámara estéreo -o cámara dual- lo que le permite sortear obstáculos de forma muy avanzada gracias a la tecnología ReactiveAI. Además, por primera vez llega con un procesador Qualcomm(®) APQ8053 de Qualcomm Technologies, Inc., proporcionando máximo rendimiento en cuanto a conectividad e IA al MaxV. La tecnología ReactiveAI permite al aspirador no solo reconocer sino evitar obstáculos de lo más comunes en el hogar. Con ello, los usuarios, especialmente familias y personas con mascotas, podrán poner en funcionamiento su robot aspirador con menos preocupaciones que nunca.

"La impecable integración de ReactiveAI con nuestra avanzada tecnología láser permite al Roborock S6 MaxV estimar el tamaño y la localización de obstáculos cotidianos, así como la mejor manera de limpiar alrededor de éstos, estableciendo un nuevo estándar para nuestro robot aspirador con la tecnología de navegación más inteligente hasta el momento", comenta Richard Chang, CEO de Roborock. "La potente tecnología de procesamiento de imágenes nos ha llevado a trabajar con Qualcomm Technologies por primera vez, un viaje que estamos emocionados de comenzar, a la vez que continuamos imaginando cómo será la siguiente generación de robots aspiradores para navegar en el mundo de hoy."

Esta visión es compartida por Dev Singh, Director de desarrollo de negocios, robóticaautónoma, drones y máquinas inteligentes en Qualcomm Technologies, Inc. "Los avances que Roborock ha hecho en la industria de robótica para el hogar en los últimos años son remarcables," dice Singh. "Estamos entusiasmados de trabajar con Roborock en el primer producto que lanzan con una cámara estéreo y un procesador heterogéneo Qualcomm APQ8053 - dotando al MaxV de un altísimo rendimiento en computación y una batería con mayor autonomía - en un esfuerzo por traer a la realidad la siguiente generación de robots aspiradores."

Reconocimiento y sorteo de obstáculos avanzado

-- Cámara estéreo - El Roborock S6 MaxV está equipado con una cámara dual frontal que captura imágenes detalladas a una velocidad máxima de 30 fps, lo que permite un potente procesamiento de imágenes para reconocer y evitar objetos cotidianos, como deshechos de las mascotas, básculas o zapatos. -- ReactiveAI - Esta tecnología de evitación de obstáculos se sirve de Redes Neuronales Convolucionales para el procesamiento de imágenes, entrenada con decenas de miles de imágenes gracias al rápido y potente procesador Qualcomm(®) APQ8053.

El robot aspirador más potente de Roborock

-- Potencia de succión - Con sus 2500 Pa de succión, lo que supone un 25% más de potencia de succión con respecto a su predecesor S6, el S6 MaxV es el aspirador más potente que Roborock ha lanzado hasta el momento, capaz de recoger la suciedad más fina de suelos duros y trabajar más profundamente en alfombras. -- Duración de la batería - El S6 MaxV cuenta también con una batería de 5200mAh y de extra larga duración, que le permite limpiar hasta 3 horas (en modo silencioso). Además, el sistema Smart Top-Up (o recarga inteligente) hace que el robot se recargue solo lo suficiente para completar una larga limpieza cuando es necesario.

Más allá del hardware

-- Mapas multi-nivel - Se han introducido funcionalidades nuevas y más inteligentes a nivel de software. En particular, la tecnología de mapeo multi-nivel, una característica muy demandada por los consumidores que permite al robot reconocer automáticamente y guardar los diferentes niveles de una casa. -- Ahora cada planta puede tener su propia configuración de No-Go Zones (zonas donde no aspirar) y No-Mop zones (zonas que no fregar), y la ya popular funcionalidad de reconocimiento automático de habitación - que divide automáticamente un piso en habitaciones - también puede ampliarse a diferentes plantas.

El Roborock S6 MaxV estará disponible en Europa a finales del segundo trimestre de este año a un precio de 649 EUR.

Para más información sobre el producto, visita este link: https://es.roborock.com/pages/roborock-s6-maxv [https://es.roborock.com/pages/roborock-s6-maxv]

Acerca de Roborock

Roborock es una compañía especializada en robótica doméstica avanzada con énfasis en la navegación de precisión. Desarrolla y produce aspiradoras robotizadas bajo su marca Roborock, además de crearlas para una de las compañías tecnológicas más grandes de China, Xiaomi. Cada robot que desarrolla está diseñado para cumplir un propósito: brindar a las personas más tiempo para dedicar a las cosas que de verdad les gustan. Actualmente, Roborock está disponible en 40 países, 28 de los cuales se encuentran en Europa, incluidos Alemania, Francia, España y el Reino Unido. Para más información sobre Roborock, por favor visita https://es.roborock.com/ [https://es.roborock.com/]

Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

Qualcomm APQ8053 es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarios.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1160975/Roborock.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1160975/Roborock.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Para más información, puedes contactar con: MaríaEugenia Platero, Head of PR for Europe, meugenia@roborock.com; AgenciaLEWIS, roborockspain@teamlewis.com, 91 770 15 16

Sitio Web: https://es.roborock.com/