-RoboUP anuncia Raccoon 2 SE: el robot cortacésped más fácil de usar para jardines pequeños, que se lanzará en Kickstarter

SHENZHEN, China, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP, pionera en soluciones inteligentes para el cuidado del césped, lanzará su última innovación, el Raccoon 2 SE, en Kickstarter este noviembre. Diseñado para un cuidado del césped ecológico y asequible en jardines pequeños, este cortacésped de nueva generación estará disponible en Europa y EE.UU. con una oferta exclusiva Super Early Bird desde tan solo 200 dólares. Simplemente realiza un depósito de 20 dólares para obtener recompensas especiales y asegurar el precio más bajo del 11 de octubre al 10 de noviembre.

De la visión a la realidad: El nacimiento del Raccoon 2 SE

Fundada en 2016, RoboUP se ha dedicado a crear espacios habitables más inteligentes, ecológicos y conectados. Tras años ayudando a propietarios de jardines medianos y grandes a simplificar sus rutinas, el equipo se dio cuenta de que quienes tienen jardines pequeños se enfrentan a sus propios desafíos. El ritmo de vida ajetreado deja poco tiempo para el cuidado del césped, y la mayoría de los robots cortacésped del mercado son demasiado grandes y caros para jardines pequeños, lo que obliga a cortarlos a mano. Para las personas mayores, cortar el césped manualmente también puede ser agotador e inseguro, convirtiendo una tarea sencilla en una verdadera carga. Estas ideas inspiraron el Raccoon 2 SE, un robot cortacésped sencillo, fiable y asequible, diseñado para ahorrar tiempo en familia y que el cuidado del jardín sea sin estrés.

Basado en el éxito de modelos anteriores, el Raccoon 2 SE lleva la comodidad al siguiente nivel. Sin cables delimitadores ni instalación RTK, cortacésped instantáneo sin app y mapeo automático con autocarga para una experiencia verdaderamente manos libres. Para jardines pequeños con límites físicos claros, este cortacésped inteligente hace realidad el cuidado del césped sin preocupaciones. En Kickstarter, puede reservar el suyo con solo 20 dólares de depósito y asegurarse el precio Super Early Bird desde 200 dólares, disfrutando de un rendimiento y una fiabilidad superiores sin gastar una fortuna.

Más de 80 familias confían en nosotros antes de la campaña de Kickstarter

Desde julio de 2025, RoboUP ha lanzado un Programa de Pruebas Beta, enviando más de 80 robots cortacésped a familias reales de Europa y EE.UU. Sus valiosos comentarios ayudaron a perfeccionar el rendimiento en jardines reales, garantizando la fiabilidad y la facilidad de uso. Con pruebas comprobadas y el respaldo de expertos de confianza, puede apostar con confianza, así que no tenga miedo, y ¡haga su depósito hoy mismo!

Recompensas exclusivas previas al lanzamiento

Antes de que la campaña comience oficialmente, RoboUP ofrece a su creciente comunidad la oportunidad de desbloquear recompensas adicionales y beneficios anticipados a través de dos emocionantes actividades previas al lanzamiento.

Invitar y ganar: Únase a la campaña de referidos de RoboUP. Suscríbase, invite a sus amigos y suba al Top 20 para ganar premios exclusivos. Quienes más compartan podrán disfrutar de un reembolso completo al comprar su paquete Raccoon 2 SE o recibir regalos especiales como una funda impermeable o un juego de cuchillas de RoboUP.

Suscribirse y ganar un 10% de comisión: Suscríbase para recibir las últimas actualizaciones sobre Raccoon, acceder a ofertas y actividades exclusivas, y ser uno de los primeros en unirse a nuestro programa de afiliados, donde puedes ganar un 10% de comisión al compartir su pasión por el cuidado inteligente del césped.

Desde solo 200 dólares, una oferta única y limitada antes del lanzamiento de la campaña de Kickstarter. ¡No se pierda la oportunidad única de tener el robot cortacésped más económico de la historia! Experimente la nueva era en el cuidado del césped sencillo y ecológico con el Raccoon 2 SE.

