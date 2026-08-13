Ron Flor de Caña 18 Años recibe Doble Medalla de Oro en el International Spirits Challenge 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, Aug. 13, 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, el ron premium de Nicaragua reconocido por su liderazgo en sostenibilidad, fue galardonado con una Doble Medalla de Oro por su Flor de Caña 18 Años en el prestigioso International Spirits Challenge (ISC) 2026, una de las competencias de bebidas espirituosas más respetadas del mundo. Evaluado por un panel internacional de expertos, el ISC reconoce los más altos estándares de calidad y maestría en la elaboración de destilados, siendo la Doble Medalla de Oro una de sus máximas distinciones.

Este nuevo premio reafirma el profundo compromiso de Flor de Caña con la excelencia y su legado de más de 135 años elaborando rones excepcionales. Fundada en 1890, la marca familiar ha perfeccionado su arte a lo largo de cinco generaciones, creando rones añejados naturalmente que se destacan por su extraordinaria calidad y su suave acabado.

Más allá de su premiado portafolio, Flor de Caña continúa marcando la pauta en sostenibilidad dentro de la industria de bebidas espirituosas. Cada gota es destilada utilizando 100% energía renovable, añejada naturalmente en barricas de roble blanco americano, sin azúcar, ingredientes artificiales ni aditivos de ningún tipo, y cuenta con la certificación Carbono Neutral, reflejando el compromiso de la marca con la protección del medio ambiente sin comprometer la calidad excepcional de sus rones.

La Doble Medalla Oro obtenida por Flor de Caña 18 Años se suma a la extensa lista de reconocimientos internacionales que la marca ha recibido a lo largo de su historia, consolidando su posición entre los mejores rones premium del mundo y reafirmando su dedicación a elaborar destilados extraordinarios teniendo la excelencia, la integridad y la sostenibilidad como pilares fundamentales.

Sobre Flor de Caña

Flor de Caña es una marca de ron premium certificada Carbono Neutral y producida de manera sostenible del campo a la botella. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a la sombra de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. Reconocida como líder global en sostenibilidad, la marca ha recibido distinciones como "Productor Sostenible de Destilados" (Francia), "Premio Marca Ética" (Reino Unido) y "Mejor Destilería Sostenible de Ron" (EE.UU.). www.flordecana.com

corporatecommunications@flordecana.com

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