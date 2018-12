Publicado 27/11/2018 9:02:10 CET

--LaPresse: Ronaldo se enfrenta a Mbappé y Griezmann en los Globe Soccer Awards en Dubái

Cristiano Ronaldo y los franceses Kylian Mbappé y Antoine Griezmann lucharán por el premio al mejor jugador cuando la décima edición de los Globe Soccer Awards se celebre en Madinat Jumeirah de Dubái el 3 de enero de 2019.

El icono del Juventus y las dos estrellas francesas ganadores de la FIFA World Cup lideran las nominaciones para la tradicional gala de ceremonia de premios que se celebrará en asociación con la 13 Dubai International Sports Conference, organizada por el Dubai Sports Council.

Patrocinado por Dubai Holding, Meraas, Audi y Emirates, los Globe Soccer Awards son considerados parte del "Grand Slam" de ceremonias de premios de fútbol junto al Ballon D'Or y The Best FIFA Football Awards.

Y CR7 del Juve sigue siendo el único jugador en ganar los tres títulos de premios "Grand Slam" en un año, una hazaña que logró en 2016 y 2017.

La leyenda portuguesa, ganador del récord cuatro veces y ocho veces nominado, estará buscando su tercer Globe Soccer Best Player Award en tantos años, pero se enfrenta a una batalla por la corona del par francés Griezmann y Mbappé, que iluminó el escenario mundial en Rusia este verano.

"El décimo aniversario de los Globe Soccer Awards es un hito especial, y estamos encantados de anunciar a Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé como los finalistas en la categoría de mejor jugador", dijo el consejero delegado de Globe Soccer, Tommaso Bendoni.

"Nuestro agradecimiento a nuestro nuevo patrocinador del título, Dubai Holding, por su apoyo y al Dubai Sports Council que han sido socios de Globe Soccer Awards desde nuestro primer evento en 2010".

Al igual que sus dos jugadores estrella, el entrenador francés Didier Deschamps también está entre los nominados.

Deschamps, sólo el tercer hombre en ganar la Copa del Mundo de la FIFA como jugador y entrenador, se encuentra en competición del premio al mejor entrenador junto al exjefe del Real Madrid Zinedine Zidane, Diego Simeone del Atlético de Madrid, Jürgen Klopp del Liverpool y el entrenador del Juventus Massimiliano Allegri.

"Estoy muy orgulloso de esta nominación y de lo que he logrado hasta ahora," dijo Deschamps, que llevó a Francia al éxito de la Copa del Mundo sobre Croatia. "No hay mayor logro para un profesional del fútbol que haber ganado la Copa del Mundo, primero como jugador y luego como entrenador. Pero mi vida no cambia y mis valores permanecen inalterados en términos de familia y amigos.

"Por supuesto, hay otros objetivos profesionales como la calificación para el próximo Campeonato Europeo, y espero con ansias discutir estos temas y mucho más con amigos y colegas del fútbol en la Dubai International Sports Conference, celebrada en asociación con los Globe Soccer Awards".

Entre los otros nominados ya anunciados por Globe Soccer, el super-agente Jorge Mendes se enfrentará con Jonathan Barnett y Stefano Castagna en la categoría de mejor agente, mientras que los finalistas de la 2018 UEFA Champions League Real Madrid y Liverpool volverán a ir cara a cara esta vez para el premio al mejor equipo junto al Atlético de Madrid.

La ceremonia también honrará a muchos otros nombres distinguidos del mundo del fútbol con los otros nominados que se anunciarán pronto.

Los Globe Soccer Awards se celebrarán en Dubái poco después de que los EAU hospeden la 2018 FIFA Club World Cup y justo antes de que el país celebre la AFC Asian Cup, mientras que la International Sports Conference asociada del Dubai Sports Council contará con una amplia gama de ponentes, desde los propietarios de los clubes hasta entrenadores, jugadores y patrocinadores, discutiendo el desarrollo futuro del fútbol.

