Royal Canadian Mint se asocia con el fotógrafo Peter McKinnon para crear una nueva serie de monedas

- Royal Canadian Mint se asocia con el fotógrafo de Toronto con reconocimiento mundial, Peter McKinnon, para crear una nueva serie de monedas

OTTAWA, Ontario, April 3, 2019 /PRNewswire/ -- Siempre ansiosos por mostrar el talento canadiense, Royal Canadian Mint colabora con el fotógrafo de estrellas y blogero de video, Peter McKinnon, para producir una innovadora serie de monedas en la que se muestran tres de los paisajes más famosos de Canadá. La serie comienza con el Moraine Lake de Alberta, capturado a todo color en una moneda de plata fina de 2 onzas, rodeada de un marco grabado que presenta las hojas de apertura de la lente de la cámara. Los aficionados a la fotografía seguro que reconocen la apertura de tipo 'f-stop' que está grabada en una de las hojas. La moneda muestra la firma del fotógrafo, en lugar de las iniciales clásicas, y ya está disponible para su compra.

Este mes, Mint cuenta además con varias creaciones exquisitas en la tienda para compradores con los coleccionables más exclusivos, comenzando con la moneda de oro puro 2019 de 250 dólares - Her Majesty Queen Elizabeth II's Sapphire Tiara. 28 diamantes y 4 zafiros adornan una moneda de oro puro al 99,99% que captura el esplendor de una famosa pieza de joyería real.

La lujosa gama sigue con la moneda de platino pura 2019 de 300 dólares - Maple Leaf Forever, en la que se muestra el diseño de Celia Godkin mejorado con un esmalte rojo translúcido. Finalmente, el 40 aniversario de la moneda de oro Gold Maple Leaf se destaca en una impresionante moneda de oro puro al 99,99% de 5 onzas que cuenta con un diseño de hoja de arce de azúcar con una prueba en el anverso: un acabado brillante en la hoja, rodeado por un campo satinado.

Otros de los coleccionables disponibles este mes incluyen:

-- La moneda de plata fina 2019 de 3 dólares - Queen Elizabeth Rose Blossoms, que muestra un diseño chapado en oro rosa del artista Claudio D'Angelo; -- El set de prueba de dólar de plata edición especial 2019, que muestra una versión en color de la prueba del dólar de plata de Mint que conmemora el 75 aniversario del Día D; -- La moneda de plata fina 2019 de 30 dólares - Majestic Birds in Motion: Canada Geese, diseñada por Pierre Leduc y en la que aparece un holograma con múltiples marcos que ilustra el batir de alas de un icono de los cielos de Canadá; -- La moneda de plata fina 2019 de 50 dólares - My Inner Nature: Arctic Fox, que muestra un recubrimiento de oro que rodea un diseño central obra del artista de Vancouver, Jayson Fuerstenberg; -- La moneda de circulación 2019 - de 50 centavos; -- La moneda de plata fina 2019 de 3 dólares - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Cherry Blossoms, diseñada por Steve Hepburn; y -- La moneda de plata fina 2019 de 5 dólares - Zodiac Series: Taurus, diseñada por Jori Van Der Linde.

Las acuñaciones, precios e información de respaldo completa sobre cada uno de los productos está disponible en la etiqueta "Shop" d www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2423193-1&h=1139959423&u=http%3A%2F%2Fwww.mint.ca%2F&a=www.mint.ca]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2423193-1&h=1051662291&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Fwt0ecsi9x4xu165%2FAAAN04m6dC81UTSql1hMahc0a%3Fdl%3D0&a=here].

Todos estos productos se pueden solicitar directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en la página web de Mint. Las monedas están disponibles además en las tiendas de Royal Canadian Mint situadas en Ottawa y Winnipeg, además de por medio de nuestra red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los outlets participantes de Canada Post.

Acerca de Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas circulantes en Canadá. Mint está reconocida como una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, y ofrece una amplia gama de productos acuñados especializados de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para más información acerca de Royal Canadian Mint, sus productos y servicios, visite la página web www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2423193-1&h=1139959423&u=http%3A%2F%2Fwww.mint.ca%2F&a=www.mint.ca].

