Publicado 26/06/2019 14:17:52 CET

- Royal Canadian Mint lanza unos tributos innovadores para Canadá justo a tiempo para sus celebraciones anuales del 1 de julio

OTTAWA, Ontario, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Al tiempo que la nación se dirige hacia el 1 de julio, Royal Canadian Mint sigue buscando nuevas formas de celebrar junto a Canadá sus monedas originales e innovadoras. Estas creaciones incluyen la moneda de plata fina de 30 dólares 2019 - The Fabric of Canada. La artista Rebecca Yanovskaya ha diseñado la primera bandera canadiense ondulante con los colores de Canadá, que se mueve de forma realista por encima de los himnos nacionales, como la Parliament Hill's Peace Tower y el faro East Coast. Compartiendo su visión única de nuestra nación, la artista Alisha Giroux ha creado un collage con ilustraciones similares a las de un libro acerca de la fauna de Canadá, evocando los lazos de nuestras provincias y territorios, en la moneda de plata fina de 50 dólares 2019 - The Canadian Landscape, que se ha modelado de forma única como el mapa de Canadá. Ambas monedas y muchos otros coleccionables destacados están disponibles desde hoy.

La oferta patriótica sigue con la moneda de plata fina de 15 dólares 2019 - Golden Maple Leaf, un tribute de Trevor-Tennant a nuestra icónica hoja de arce, que se ha recubierto de forma selectiva con oro y plata y se ha esculpido en un relieve 3D, rodeado de un grupo de hojas de arce que evoca en el reverse los diseños de las primeras monedas de circulación de Canadá. La moneda de oro puro de 200 dólares 2019 - Celebrating Canada's Diversity: Light and Prosperity, es una creación impresionante diseñada por la artista Frances Ferdinand, en la que se muestra un rubí auténtico de Madagascar alrededor de la que está grabado de forma meticulosa un abanico de símbolos de múltiples culturas inspirados en los mandalas.

Como historia menos conocida del conocimiento de Canadá y del ingenio que hay detrás de uno de los mayores hitos en la historia humana, celebrado a la par en el reverse con las monedas de oro y plata que conmemoran el 50 aniversario de la llegada a la luna del Apolo 11. Diseñada por el artista Tony Bianco, muestra el modulo lunar que transportó a los primeros astronautas a la superficie de la luna en julio de 1969. El tren de aterrizaje del módulo, fabricado por la compañía de Quebec Héroux-Devtek, fue un paso gigante para la industria aeroespacial de Canadá. Rodeando la circunferencia de la moneda están las palabras del antiguo Primer Ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, quien junto a otros líderes mundiales de la era, mandaron un mensaje deseando suerte a la misión del Apolo 11.

Otros coleccionables disponibles este mes incluyen:

-- Moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - Viola Desmond, comercializada en un set que muestra el billete de banca conmemorativo de 10 dólares de Bank of Canada; -- Moneda de plata fina de 25 dólares 2019 - Her Majesty Queen Elizabeth II's Personal Canadian Flag, una moneda rectangular que muestra la bandera en color atrevido, que muestra los símbolos heráldicos, con un diseño de Cathy Bursey-Sabourin; -- Moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle, que celebra el hito histórico de los Canadian Rockies en plata pura de 2 onzas; -- Piedfort de plata fina de 1 dólar 2019 - Heritage of the Royal Canadian Mint: The Matthew; -- La serie de grandes monedas de plata fina de 5 onzas 2019 selectiva de oro y plata: moneda de 2 dólares; -- Moneda de plata fina de 125 dólares 2019 - Primal Predators: The Grizzly, una pieza maestra de medio kilo diseñada por el artista Pierre Leduc; -- Moneda de plata fina de 30 dólares 2019 - Majestic Birds in Motion: Canada Geese, diseñada también por Pierre Leduc -- Set de 5 monedas 2019 - Canada's Wildlife Treasures, en la que aparecen monedas de acero bañadas en níquel, diseñadas por Joel Kimmel y empaquetadas en un folleto formativo colorido diseñado pensando en los jóvenes coleccionistas; -- Moneda de plata fina de 3 dólares 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Rodeo, diseñada por Steve Hepburn; y -- Moneda de plata fina de 5 dólares 2019 - Zodiac Series: Leo, diseñada por Jori Van Der Linde.

Las acuñaciones, precios e información de respaldo completa acerca de cada producto están disponibles en la etiqueta "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2508155-1&h=3885759056&u...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2508155-1&h=2604557043&u...].

Todos estos productos se pueden solicitar directamente desde Mint a través del teléfono 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en la página web de Mint. Las monedas están disponibles además en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, además de por medio de nuestra red mundial de comerciantes y distribuidores, incluyendo los outlets participantes de Canada Post.

