Royal Canadian Mint lanza un trío de monedas que honra a la Reina Victoria

Publicado 08/05/2019 11:55:38 CET

OTTAWA, Ontario, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint celebra su 200 aniversario con el nacimiento del monarca que dio el consentimiento real al acta que desveló la Canadian Confederation en 1867 y en la que se eligió a Ottawa como la capital de la nación. El legado de Su Majestad la Reina Victoria sigue viviendo en numerosas ciudades en las que las calles, escuelas y lugares destacados siguen portando su nombre. Justo a tiempo para la celebración festiva oficial de su nacimiento, Mint ha acuñado una moneda de plata fina de 5 onzas que muestra una reproducción a todo color de su retrato de estado de 1838; una moneda de plata fina coloreada y rectangular que reproduce el diseño de un sello de 50 céntimos de Canadá con el que se celebra el Diamond Jubilee de 1897; además de una moneda de oro puro con fecha 1819-2019, en la que se muestra un cameo grabado de la joven reina. Todas estas monedas ya están disponibles.

Otro tema histórico aparece en la moneda de plata fina de 30 dólares 2019 - 60 Years of Prominence: The St. Lawrence Seaway. Diseñada por la artista Claire Watson, esta moneda de plata pura al 99,99% celebra seis décadas de asociación entre Estados Unidos y Canadá que ha creado y mantenido este enlace comercial vital. De forma simbólica, el borde externo de la moneda evoca los enlaces de las cadenas de anclas, lo que representa la fortaleza de las relaciones comerciales forjadas por el Seaway. Una hoja de arce partida y la forma de una estrella adornan la proa del barco de carga, donde un seguro gigante enfatiza la importancia de esta famosa línea de barcos que une Canadá con Estados Unidos.

Mint se enorgullece además de lanzar una nueva innovación dentro de su moneda de plata fina de 20 dólares de 2019 - Sparkle of the Heart. El diseño floral de Anna Bucciarelli se ve mejorado por la adición de una estructura grabada cuidadosamente que contiene un diamante auténtico canadiense Fire and Ice(TM). Gracias al mecanismo patentado Dancing Diamond(TM) desarrollado por medio de Beverly Hills Jewellers Canada, el diamante oscila y parpadea de forma continuada.

Otros de los recuerdos creados destacados este mes incluyen:

-- Set de moneda de plata fina 2019 - Canadian Maple Masters Collection, que muestra los diseños de Steve Hepburn de cinco platas puras al 99,99%, que abarcan desde una onza hasta un kilo; -- Una moneda de plata fina de 3 onzas y de oro puro de 1 onza, ambas mostrando un baño de oro selectivo con contraste, creando el 40 aniversario de la moneda de lingote Gold Maple Leaf; -- Serie de moneda grande de plata fina de 5 onzas 2019: moneda de 50 centavos; -- Moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - Canadian Fauna: The Sea Otter, que muestra una ilustración colorida de W. Allan Hancock; -- Moneda de plata fina de 8 dólares 2019 - Pandas: A Golden Gift of Friendship, una moneda con recubrimiento completo de oro diseñada por Simon Ng; -- Moneda de plata fina de 3 dólares 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Tulips, diseñada por Steve Hepburn; y -- Moneda de plata fina de 5 dólares 2019 - Zodiac Series: Gemini, diseñada por Jori Van Der Linde.

Acuñación, precios e información completa sobre cada producto se puede encontrar en la pestaña " Shop" de www.mint.ca [http://www.mint.ca/]. Imágenes de monedas disponibles aquí [https://www.dropbox.com/sh/oqd9iawwrova3rz/AABw8LfYIdGmKru2f...].

Todos estos productos se pueden pedir directamente a Mint en 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos, o en el sitio web de Mint. Las monedas también están disponibles en las boutiques de Royal Canadian Mint en Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de concesionarios y distribuidores, incluyendo tiendas participantes de Canada Post.

