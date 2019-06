Royal Canadian Mint rinde tributo a los veteranos de la Campaña de Normandía con el lanzamiento de su Catálogo Numismáti

Publicado 04/06/2019 15:01:52 CET

OTTAWA, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Siempre orgullosos de celebrar historia de los logros canadienses, Royal Canadian Mint lanza dos nuevas monedas que honran a los soldados que lucharon durante la Campaña de Normandía, tras el exitoso Día D, enviando a los Aliados hacia su ruta de liberar Europa Occidental. Estos históricos recuerdos, junto a muchos otros coleccionables de fina creación, están disponibles desde hoy.

Justo después de la medianoche del 6 de junio de 1944, los paracaidistas del 1st Canadian Parachute Battalion comenzaron a saltar detrás de las líneas enemigas como apoyo a la invasión del Día D: destruyendo puentes, neutralizando objetivos clave y asegurando los flancos en el área de aterrizaje anfibia. Como perspectiva innovadora de los "boinas marrones", las primeras tropas canadienses pusieron sus pies en suelo francés, momento capturado por la artista Pandora Young. Saltando en paracaídas bajo la cobertura de la noche, estos valientes soldados comenzaron el ataque que sería, de una vez por todas, el que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial.

Esta hazaña valiente está ilustrada en la moneda de plata fina de 125 dólares de 2019 del 75 Aniversario de la Campaña de Normandía: La Operación Tonga, una moneda de plata pura de medio kilo. El reverso muestra a vista de pájaro a un paracaidista lanzándose en la campiña francesa, con la línea estática conectada al avión justo en el momento en el que se abre su paracaídas, al tiempo que sus camaradas flotan por debajo con sus paracaídas casi desplegadas. El reverse muestra la imagen de Su Majestad el Rey Jorge VI, tal y como aparecía en la acuñación canadiense de 1944.

La acción en la Playa Juno se muestra de forma dramática en la moneda de plata fina de 20 dólares 2019 de la Second World War Battlefront Series - La Campaña de Normandía. Diseñada por el artista Brad Anderson, muestra a un infante agachado en la tierra al tiempo que sus compañeros soldados se aproximan detrás de él en una lancha de desembarco y con un tanque Sherman, representando a las divisiones acorazadas de Canadá. Por encima de la escena se muestran las olas que ilustran el "sonido" de la "V" de "Victoria" en código Morse -- una señal que llenó las emisiones de radio en el Día D. El anverso de esta moneda muestra a Su Majestad el Rey Jorge VI.

También a la venta este mes están:

-- La moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - 100 Aniversario del primer vuelo transatlántico sin escalas, una nueva moneda coloreada y con forma e sello que celebra el vuelo histórico de un bombardero modificado Vickers desde St John's, NL, hasta Galway, Irlanda; -- La moneda de oro puro de 200 dólares 2019 - HMS New Brunswick 1843, un tribute numismático del céntimo de ese año de New Brunswick, diseñado y producido por la ya extinta Soho Mint en Birmingham, Reino Unido; -- La moneda de plata fina de 30 dólares 2019 - Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle, que celebra un hito histórico de los Canadian Rockies en 2 onzas de plata pura; -- La moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - The Beloved Maple Leaf, una exquisita moneda de plata pura de 1 onza muy detallada diseñada por el artista David Caesar; -- La moneda de oro puro de 25 centavos 2019 - Bouquet of Maple Leaves, la moneda de 0,5 gramos de oro puro más nueva de Mint de 11 mm de anchura diseñada por Vanessa Miller; -- La moneda de plata fina de 50 dólares 2019 - Rose of the Winds, de la artista Pandora Young, como tribute a la clásica marca en los mapas, mostrando una rosa como brújula bañada en oro rodeada por una iconografía familiar; -- La moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - Sky Wonders - Fire Rainbow, la primera dentro de una nueva serie temática de la meteorología diseñada por Tony Bianco, en la que se muestran ilusiones ópticas que ocurren de forma natural y que aparecen en los cielos de Canadá; -- La moneda de plata fina de 30 dólares 2019 - Birds in the Backyard, que muestra cuatro especies diferentes de pájaros con un diseño colorido del artista Neil Hamelin; -- La moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - Norse Gods - Odin, de la artista Alexandra Lefort, como tributo a la mitología conocida por los canadienses de descendencia Escandinava; -- La moneda de plata fina de 20 dólares 2019 - The Sleeping Beauty, una moneda de diseño rectangular de Tony Bianco en la que se muestran a una bailarina, con colores rosa y oro, que baila de forma grácil uno de los ballets más famosos del mundo; -- La moneda de plata fina de 100 dólares 2019 - Into the Light - Lion, una moneda de plata con baño en oro de 10 onzas en la que se muestra una de las obras maestras del artista de la fauna Robert Bateman sobre la sabana africana; -- La moneda de plata fina de 5 dólares 2019 - This is Canada! Una moneda de plata coloreada que brilla en la oscuridad diseñada por Tony Bianco; -- La moneda de plata fina de 3 dólares 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Coastal Drive, diseñada por Steve Hepburn; y -- La moneda de plata fina de 5 dólares 2019 - Zodiac Series: Cancer, diseñada por Jori Van Der Linde.

Las acuñaciones, precios e información de apoyo completas sobre cada uno de los productos están disponibles en la etiqueta "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2485860-1&h=2967249735&u...]. Las imágenes de las monedas se pueden ver aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2485860-1&h=1993587637&u...].

Estos coleccionables se pueden encargar contactando con Mint en el 1-800-267-1871 en Canadá, 1-800-268-6468 en Estados Unidos y en la página web de Mint. También se encuentran en las boutiques de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de la red global de concesionarios y distribuidores, incluyendo su participación en los centros de venta participantes de Canada Post.

