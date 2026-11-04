RT2026 de la RSPO aborda incendios en Indonesia, la Puerta Única de Exportación y la inclusión de pequeños agricultores

Se insta a los miembros de la RSPO a pronunciarse en favor del sector del aceite de palma sostenible a partir de datos rigurosos, hechos probados y evidencias de las medidas de prevención y gestión de incendios.

DSI aclara su papel en la protección de la continuidad de las exportaciones y en la preservación de la cadena de trazabilidad del aceite de palma

Nuevos pequeños agricultores certificados y potenciales empresas internacionales exploraron oportunidades comerciales mediante la compraventa de Créditos de Pequeños Agricultores Independientes.

(Información remitida por la empresa firmante)

YAKARTA, Indonesia, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Mesa Redonda Anual sobre el Aceite de Palma Sostenible (RT2026) ha congregado a agentes globales con el fin de movilizar acciones hacia una industria del aceite de palma más sostenible, garantizando que el mandato fundacional de la RSPO continúe generando avances medioambientales y sociales tangibles en un entorno geopolítico y de mercado en constante cambio.

Incendios en Indonesia: los datos demuestran que las concesiones certificadas por la RSPO sufrieron un impacto de incendios muy inferior a la media del sector

La conferencia de referencia de la RSPO se celebró en un momento complejo para Indonesia. En el marco de uno de los episodios de El Niño más intensos que se recuerdan, los incendios agrícolas y forestales han arrasado más de 1,9 millones de hectáreas en todo el archipiélago entre enero y septiembre de 2026, según los análisis satelitales facilitados por Nusantara Atlas.

Durante su discurso de apertura, el director ejecutivo (CEO) de la RSPO, Joseph D'Cruz, hizo frente a las críticas públicas vertidas sobre el sector, al tiempo que puso en valor el esfuerzo de los miembros de la RSPO en primera línea de combate contra el fuego en Sumatra y Kalimantan. No somos un sector que rehúye el escrutinio público. Constituimos una alianza que se supervisa a sí misma con más rigor que cualquier entidad externa.

Al exponer los datos preliminares de seguimiento satelital de Nusantara Atlas relativos al periodo de enero a septiembre de 2026, el Dr. David Gaveau, fundador de TheTreeMap, apuntó: Al analizar los incendios registrados en el interior de concesiones certificadas por la RSPO y cotejar tales cifras con los registros de la RSPO, observamos 14.500 hectáreas de terreno quemadas o afectadas por el fuego en dichas concesiones. Dicha cifra representa aproximadamente el 0,8 % de los 1,9 millones de hectáreas calcinadas en toda Indonesia en 2026.

D'Cruz añadió: Cuando se detecte un comportamiento anómalo de incendios en concesiones específicas, las identificaremos e iniciaremos las investigaciones oportunas. Además, los informes revelan que no se ha registrado superficie calcinada alguna en las parcelas de pequeños agricultores independientes certificados por la RSPO. Hasta la fecha, no existen datos ni pruebas de que alguna unidad con certificación RSPO haya provocado incendios de forma deliberada.

D'Cruz instó a los miembros de la RSPO a hacer uso de los datos, hechos y pruebas disponibles: Todos debemos mostrar disposición a defender lo que hemos construido. Si guardamos silencio, dejamos que los peores operadores definan nuestro sector y socaven dos décadas de arduo trabajo, y permitimos que un sistema del que dependen millones de medios de vida sea menospreciado por quienes nunca llegaron a comprenderlo.

Conectar a los pequeños agricultores independientes con los compradores

En ningún ámbito resulta tan visible el sustento rural como entre los pequeños agricultores, artífices de casi la mitad del aceite de palma producido en Indonesia. El país reúne al 77 % de los pequeños agricultores certificados por la RSPO de todo el mundo. La RT2026 reconoció formalmente a 45 nuevos colectivos de pequeños agricultores independientes procedentes de Colombia, Indonesia, Malasia, Perú y Tailandia que han culminado su certificación RSPO inicial.

Asimismo, el encuentro de intermediación comercial para pequeños agricultores independientes de la RSPO puso en contacto a potenciales compradores de créditos con productores de todo el mundo. La RSPO distinguió a aquellos miembros con un papel sobresaliente en el respaldo a los pequeños agricultores mediante la compra de Créditos RSPO entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026: Kao Corporation, Nestlé S.A. y Unilever PLC, junto a destacados compradores noveles como Lakeland Dairies Co-operative Society Limited y Pitak Palm Oil Company Limited.

Qué supone la Puerta Única de Exportación de Indonesia para el aceite de palma sostenible

La Puerta Única de Exportación (Single Export Gate) indonesia representa una de las transformaciones de mayor calado en el sector, al remodelar el panorama de las exportaciones de aceite de palma indonesio en el mercado internacional. En 2026, Danantara Indonesia, el organismo estatal de inversión, constituyó PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) a fin de fiscalizar y gestionar la exportación de materias primas estratégicas. En este marco, Luke Mahony, director general de DSI, expuso durante un Diálogo Especial de qué manera este nuevo modelo y el aceite de palma sostenible pueden articularse como mecanismos complementarios para afianzar la confianza en los mercados globales.

Celebramos este diálogo con la RSPO, dado que la sostenibilidad y el acceso comercial a los mercados deben avanzar forzosamente al unísono. La encomienda de DSI resulta diáfana: facilitar, nunca entorpecer. Estamos aquí para salvaguardar los estándares del sector, agilizar el cumplimiento reglamentario y consolidar la confianza internacional en el aceite de palma de Indonesia.

Durante el diálogo, DSI explicó que tiene como objetivo aportar transparencia y credibilidad a los mercados de materias primas de Indonesia, a partir de los datos ya existentes en el ecosistema y combinándolos con la realidad del mercado, incluida la sostenibilidad desde la perspectiva de la RSPO, la oferta, los precios y la producción. Con el modelo de intermediación de DSI, que se pondrá en marcha en enero de 2027, compradores y vendedores mantendrán su relación, mientras que DSI protegerá la continuidad de las exportaciones y preservar la cadena de trazabilidad.

Acerca de la RSPO:

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una alianza internacional cuyo cometido es hacer del aceite de palma un producto plenamente sostenible. Constituida en 2004, la RSPO es una organización no lucrativa multisectorial que aglutina a miembros de toda la cadena de valor: cultivadores de palma aceitera, transformadores y comerciantes, empresas de bienes de consumo, distribuidores, entidades bancarias e inversores, así como ONG de conservación de la naturaleza y organizaciones no gubernamentales sociales y de desarrollo.

Como plataforma en favor del progreso y el impacto positivo, la RSPO cataliza transformaciones globales para asegurar la sostenibilidad de la producción y el consumo de aceite de palma. Para inspirar el cambio, divulgamos sus beneficios ambientales y sociales. Para avanzar, fomentamos la colaboración multilateral. Para otorgar plenas garantías, definimos exigentes normas de certificación.

La RSPO figura inscrita como asociación internacional en Zúrich (Suiza), disponiendo de sedes principales en Malasia e Indonesia, así como de delegaciones en China, Colombia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

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