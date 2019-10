Saba alcanza la categoría de "Strategic Challenger" en el 9-Grid(TM) de Fosway relativo a la gestión del talento (2)

Publicado 22/10/2019 19:16:00 CET

Acerca de SabaEn Saba, sabemos que cualquier negocio tiene el potencial de ser un gran sitio en el que trabajar, independientemente de a qué se dedica, para quién trabaja o lo que venda, ya que el éxito empieza con las personas. Pero en el mundo social diverso y móvil de hoy en día, las empresas que logran alcanzar el éxito deben ofrecer una experiencia de trabajo más conectada y personal que nunca. Y de entre estas, las de mayor éxito lo hacen con Saba. Porque combinamos la ciencia en la gestión del talento con tecnología de lo más inteligente para ofrecer una experiencia de empleado "Just for Me" (personalizada) a cada persona y en los momentos más importantes. Gracias al uso de potentes herramientas e ideas, los líderes de talentos pueden probar que la experiencia de los empleados tiene un efecto en el éxito del negocio. Por lo tanto, desde atraer al candidato perfecto, hasta diseñar recorridos para el crecimiento personal, pasando por crear una cultura que fomente los talentos únicos de cada persona, Saba le ayuda a transmitir este mensaje a su personal y a sus equipos: Trabaja con tus puntos fuertes. Trabaja como te lo imaginas. Trabaja como si fuera una cuestión personal. Trabaja como tú lo haces. Para obtener más información, visite http://www.saba.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2617285-1&h=4080340481&u...]

Contacto de Medios:

Heather McCulligh

613-912-4673hmcculligh@saba.com[mailto:hmcculligh@saba.com]

Sitio Web: https://www.saba.com//