Sadghuru speaking with DJ Alok at Love Tomorrow - ISHA FOUNDATION/PR NEWSWIRE

-Isha Foundation: Tomorrowland 2025 - Sadhguru hace un llamamiento a una mayor adopción de la meditación para mejorar el bienestar mental global

Con Sadhguru junto a DJs internacionales como Alok, Amelie Lens, Like Mike, Kölsch, DJ Anna e Ida Engberg, Tomorrowland 2025 conectó la música electrónica con un poderoso llamamiento a la meditación y el bienestar mental.

ANTWERP, Bélgica, 31 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- ¿Qué sucede cuando el festival de música electrónica más emblemático del mundo se encuentra con una de las voces más influyentes de la actualidad sobre el bienestar interior?

Tomorrowland y la Love Tomorrow Summit 2025 respondieron a esa pregunta esta semana, con el líder espiritual global Sadhguru compartiendo perspectivas en el corazón de la cultura dance y la escena de la música electrónica, sobre la meditación, la mente y cómo la conectividad global puede impulsar la acción colectiva y la transformación.

Este encuentro único entre mundos contó con la participación de la superestrella brasieña DJ Alok junto a Sadhguru para "Discover the Miracle of Mind," una conversación profunda sobre el bienestar interior, la meditación y el poder de la mente. La conversación conectó con los asistentes, ofreciendo mayor claridad y equilibrio en el ambiente vibrante del festival.

Para reforzar la capacidad de los artistas para impulsar un cambio positivo a través de sus plataformas, Sadhguru también participó en dos mesas redondas con los reconocidos DJs Amelie Lens, Like Mike, Kölsch, DJ Anna e Ida Engberg, donde exploraron la salud mental y cómo la meditación es esencial para el equilibrio en cada ser humano.

Sadhguru comentó: "No puedes cambiar el pasado. Puedes experimentar el presente. Pero puedes forjar el futuro si te esfuerzas por lograrlo. Esta es la primera vez en la historia que podemos conectar con toda la humanidad. Si queremos transformar el mundo, si queremos transformar a la humanidad, ahora es el momento. Hagámoslo realidad."

La inclusión de Sadhguru refleja el compromiso de Tomorrowland de combinar la creatividad con las conversaciones sobre bienestar y sostenibilidad. El movimiento Save Soil de Sadhguru y su aplicación de meditación Miracle of Mind, que batió récords, con más de un millón de descargas en sus primeras 15 horas, siguen influyendo en las conversaciones culturales de todo el mundo.

Hace tres décadas, Sadhguru fundó la Isha Foundation, una organización sin ánimo de lucro de servicios humanos, cuyo compromiso principal es el bienestar humano. Isha ofrece programas de yoga eficaces para la transformación y el bienestar humano, y ha iniciado proyectos innovadores de alcance comunitario para impulsar a las comunidades rurales. Las iniciativas ambientales y sociales de Sadhguru han obtenido reconocimiento mundial de organizaciones como la ONU, IUCN, FAO, WFP, UNEP, y sirven como modelos prósperos de empoderamiento humano y revitalización comunitaria en todo el mundo.

Sadhguru ha participado como ponente en foros como la Sede Mundial de la ONU, la Sede de la UNESCO, el Banco Mundial, la Cámara de los Lores, TED, Microsoft y la sede de Google.

La visita de Sadhguru a Tomorrowland se produce tras una reciente gira por Estados Unidos para promocionar su nuevo libro, éxito de ventas en Amazon y USA Today 'Death: Only for Those Who Shall Die'.

