Safeguard ahora protege a más de 100.000 trabajadores en todo el mundo

SPOKANE, Wash., 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, líder mundial en soluciones de seguridad conectadas para trabajadores expuestos a riesgos eléctricos, ha superado oficialmente un hito importante: más de 100.000 trabajadores en todo el mundo ahora están protegidos a través del ecosistema de soluciones Safeguard, impulsado por la plataforma de software de seguridad conectada Navigator y la serie de dispositivos Compass.

Desde equipos de servicios públicos que trabajan en terrenos urbanos o rurales hasta técnicos de telecomunicaciones, equipos de construcción, operaciones mineras, arboristas y trabajadores de petróleo y gas, Safeguard continúa expandiendo su misión para prevenir lesiones graves y salvar vidas en el campo.

"Este hito representa mucho más que un número: refleja nuestra responsabilidad de proteger a los trabajadores en el campo y brindarles a los gerentes, supervisores y centros de comando la visibilidad en tiempo real que necesitan para tomar decisiones más rápidas e informadas", afirmó Tim Ledford, consejero delegado.

"Las empresas eligen Safeguard porque ofrecemos algo único: una solución que ayuda a proteger a los trabajadores previniendo lesiones graves y, al mismo tiempo, automatiza y agiliza la respuesta cuando ocurre un incidente en el lugar de trabajo. Saber que nuestra tecnología ayuda a mantener seguras a más de 100.000 personas en todo el mundo es una gran lección de humildad".

La única solución de seguridad que protege y responde

Safeguard sigue siendo la única solución de seguridad conectada que ofrece:

Protección preventiva : alerta a los trabajadores cuando se detectan peligros eléctricos para prevenir lesiones y muertes.

: alerta a los trabajadores cuando se detectan peligros eléctricos para prevenir lesiones y muertes. Protección reactiva: identifica incidentes críticos como caídas, inmovilidad, impacto en la cabeza, caída de personas, arco eléctrico y SOS, para que los equipos de emergencia reciban una notificación inmediata sobre la necesidad de brindar asistencia.

Este modelo de doble protección permite a las empresas reducir proactivamente los accidentes y movilizar una respuesta inmediata en el momento en que ocurre una emergencia.

Dirigido por la plataforma de software Navigator de Safeguard

El núcleo del ecosistema de seguridad conectado de Safeguard incluye la consola del sistema de respuesta a emergencias Navigator y la aplicación móvil Navigator, que trabajan juntas para proporcionar:

Visibilidad en tiempo real de la seguridad de los trabajadores

Alertas instantáneas e intercambio de ubicación ante peligros o incidentes

Una visión unificada para gerentes, supervisores y centros de comando

Respuesta más rápida y coordinada entre equipos y territorios

Los dispositivos de la serie Compass funcionan como parte integral de esta plataforma, lo que permite una cobertura preventiva y de respuesta perfecta en diversos sitios de trabajo.

Desarrollado por los dispositivos de la serie Compass de Safeguard

Compass Core

Un dispositivo de seguridad conectado, sencillo y fácil de usar, diseñado para brindar protección instantánea. Los trabajadores lo activan y están protegidos al instante, sin necesidad de configuración ni aprendizaje.

Compass Pro

Un dispositivo de seguridad conectado avanzado que agrega detección de incidentes como arco eléctrico, hombre caído, caídas, falta de movimiento, impacto en la cabeza y SOS, brindando conocimiento preventivo de peligros y respuesta rápida en uno.

Compass Pro IS

La versión intrínsecamente segura de Compass Pro, diseñada para entornos peligrosos donde se deben minimizar los riesgos de ignición. Ofrece las mismas capacidades de seguridad conectada, a la vez que cumple con los más estrictos requisitos de seguridad.

Acerca de Safeguard

Safeguard es una empresa estadounidense líder en tecnología de seguridad de corriente y voltaje, dedicada a proteger a los trabajadores de primera línea mediante dispositivos portátiles avanzados y software de seguridad inteligente. Atiende a clientes de servicios públicos, telecomunicaciones, minería, construcción, petróleo y gas, y otras industrias esenciales, y permite a las organizaciones detectar peligros en tiempo real, responder con rapidez y salvar vidas, sin importar adónde las lleve el trabajo.

