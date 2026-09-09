Samarcanda será la sede de la Olimpiada de Ajedrez más grande de la historia

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 15 de septiembre de este año, dará comienzo la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez en el centro turístico internacional Silk Road de Samarcanda. En la historia de esta prestigiosa competición, que se celebra desde 1927, Asia Central acogerá por primera vez el mayor torneo por equipos de ajedrez del mundo.

Un total de 398 equipos competirán: 208 en la sección masculina (Abierta) y 190 en la femenina. Esto superará el récord de 380 equipos establecido en Budapest en 2024. La competición constará de 11 rondas y se extenderá hasta el 27 de septiembre.

Del 10 al 18 de septiembre, Samarcanda también será sede de la III Paralimpiada de Ajedrez. Participarán 41 equipos, la cifra más alta de su historia.

Celebrada en la histórica Samarcanda, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los cruces clave de la Ruta de la Seda, la competición combina el deporte con una plataforma para la diplomacia cultural y el diálogo internacional.

Según la clasificación promedio de los equipos, Estados Unidos es el cabeza de serie en la sección masculina (Abierta). El vigente campeón, India, es el segundo cabeza de serie, y Uzbekistán el tercero.

La participación de Uzbekistán refleja el surgimiento de una nueva generación de ajedrecistas uzbekos. En concreto, Nilufarkhon Imomkuziyeva y Khumoyun Begmurodov, ambos de 16 años, harán su debut en las Olimpiadas.

En el equipo masculino de Uzbekistán, Javokhir Sindarov (4º), Nodirbek Abdusattorov (7º), Nodirbek Yakubboev (39º) y Shamsiddin Vokhidov (61º) se encuentran entre los 100 mejores jugadores del mundo. Que Sindarov y Abdusattorov figuren entre los diez mejores del mundo demuestra claramente la competitividad de la escuela de ajedrez uzbeka.

En comparación con 2025, el equipo masculino de Uzbekistán ha ascendido 15 puestos en la clasificación de la FIDE entre 204 países, situándose en sexto lugar. El equipo femenino ha ascendido 17 puestos, hasta el 21º.

Paralelamente a la Olimpiada, el 97º Congreso de la FIDE tendrá lugar en Samarcanda del 19 al 28 de septiembre. En él también se celebrarán las elecciones presidenciales de la FIDE.

La Olimpiada será otro escenario importante para el uzbeko Javokhir Sindarov. Ocho semanas después de la finalización de la Olimpiada, se enfrentará al vigente campeón mundial, Gukesh Dommaraju, por el título mundial de ajedrez. Ambos tendrán 20 años al inicio del encuentro, que se celebrará en Ginebra del 22 de noviembre al 13 de diciembre.

La organización simultánea de la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez, la 3ª Paralimpiada de Ajedrez y el Congreso de la FIDE demuestra la capacidad de Uzbekistán para organizar importantes eventos deportivos e intelectuales internacionales de alto nivel.

Encontrará todos los detalles en la página web oficial del torneo: chessolympiad2026.fide.com

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