SAMDUO prevé que la próxima transformación de la electrificación en Europa se traslade al hogar

(Información remitida por la empresa firmante)

El Día Mundial del Vehículo Eléctrico ofrece una perspectiva oportuna sobre una transición más amplia que está redefiniendo la forma en que los hogares europeos producen, almacenan y gestionan la electricidad

AMSTERDAM, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, el 9 de septiembre, que centra la atención en uno de los cambios más visibles en la electrificación de Europa, SAMDUO destaca una transformación paralela que se está produciendo en el hogar.

La movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía residencial son categorías distintas, pero ambas reflejan una transición más amplia en la que la electricidad desempeña un papel cada vez más importante en la vida cotidiana. En toda Europa, los hogares están incorporando paneles solares en los tejados, bombas de calor y otros sistemas eléctricos, adaptándose a los cambios en las tarifas, los costes energéticos y las condiciones de la red.

Del consumo energético a la gestión activa

La primera fase de la electrificación de los hogares europeos se centró principalmente en los dispositivos individuales: los paneles solares generaban electricidad, las baterías la almacenaban y los electrodomésticos inteligentes la utilizaban de forma más eficiente. La siguiente fase se centrará cada vez más en cómo estas tecnologías funcionan conjuntamente.

A medida que los hogares generan más electricidad y se enfrentan a condiciones energéticas dinámicas, la planificación se vuelve cada vez más importante. Los consumidores deben decidir cuándo usar, almacenar o gestionar la energía en función de los precios de la electricidad y la generación solar prevista.

Esto transforma el hogar, pasando de ser un punto de consumo pasivo a una parte más activa del sistema energético. También cambia las expectativas de los hogares respecto a la tecnología energética: los productos deben adaptarse al espacio doméstico, integrarse con los sistemas existentes y simplificar la toma de decisiones energéticas.

Diseñado para hogares europeos

Esta tendencia es común en toda Europa, pero las realidades de los hogares difieren. Países Bajos, Alemania y Francia tienen mercados eléctricos, tipos de vivienda y necesidades de consumo distintos. Por lo tanto, las soluciones deben combinar hardware fiable con flexibilidad, control inteligente y capacidad de adaptación a las condiciones energéticas locales.

"La próxima generación de productos de energía para el hogar se evaluará no solo por su capacidad de almacenamiento energético, sino también por su integración natural en el hogar y su capacidad de respuesta inteligente a las condiciones energéticas locales", afirmó Kallen Lee, directora general de SAMDUO.

SAMDUO está impulsando su estrategia de Inteligencia Energética para el Hogar en Europa, combinando un diseño de almacenamiento orientado al hogar, una gestión energética inteligente y un ecosistema energético abierto.

La serie Nex E, que incluye los modelos Nex E6000 y Nex E6000H, pone en práctica esta estrategia mediante un diseño adaptado al hogar, almacenamiento ampliable y un control inteligente que responde a los precios de la electricidad, las previsiones solares, los patrones de consumo y el estado de la batería.

SAMDUO está expandiendo la serie Nex E6000 en sus mercados europeos prioritarios, incluyendo Países Bajos, Alemania y Francia, al tiempo que consolida su presencia en el Reino Unido.

Para SAMDUO, el Día Mundial del Vehículo Eléctrico recuerda que la transición energética de Europa va más allá de cualquier tecnología individual. Si bien los cambios más visibles pueden estar ocurriendo en las carreteras, otra parte importante de la electrificación ya está entrando por la puerta de casa.

Acerca de SAMDUO

SAMDUO es una marca de energía doméstica que desarrolla soluciones energéticas inteligentes para hogares europeos. Con más de dos décadas de experiencia en fabricación de precisión, energía y almacenamiento energético, SAMDUO combina ingeniería, diseño de producto y gestión inteligente de la energía para ayudar a los hogares a gestionar su consumo energético de forma más proactiva.Inteligencia energética para cada hogar. Controla tu energía.

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