Sandbox VR se expande a España con el nuevo recinto Les Glòries en Barcelona, que abrirá el 1 de octubre

(Información remitida por la empresa firmante)

Sandbox VR lleva a Les Glòries la experiencia de realidad virtual más avanzada del mundo

BARCELONA, España, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sandbox VR, el principal recinto mundial para experiencias de realidad virtual, abrirá su primera ubicación en España el 1 de octubre de 2026 en el distrito de Sant Martí de Barcelona. La nueva ubicación se une a la vibrante zona de Les Glòries, donde el distrito de innovación 22@ de Barcelona se encuentra con el diseño y la vida cultural de la ciudad en medio de nuevos espacios públicos, empresas e instituciones creativas. El recinto es operado por AVEVC VR1 SOCIEDAD LIMITADA. Los huéspedes pueden aprovechar una oferta de preventa por tiempo limitado con un 20 % de descuento hasta el 30 de septiembre enhttps://sandboxvr.com/es/barcelona/glori.... Con más de 150.000 jugadores mensuales, Sandbox VR continúa expandiendo su presencia global a través de ubicaciones de propiedad corporativa y un sólido programa de franquicias.

El recinto de Barcelona contará con tres holocubiertas privadas, donde grupos de hasta seis invitados se equiparán con auriculares, chalecos hápticos y sensores de movimiento para una inmersión de cuerpo completo. Esta tecnología permite a los jugadores verse e interactuar físicamente entre sí, creando la sensación de vivir juntos dentro de la acción. La experiencia premium se extiende desde la llegada hasta la salida, con videos destacados personalizados que permiten a los huéspedes revivir y compartir sus aventuras. Una cafetería y un bar dentro del lugar servirán cafés especiales, cerveza y aperitivos, brindando a los grupos un lugar para reunirse antes o después de su experiencia.

"Barcelona abraza la tecnología, la cultura y las experiencias compartidas, haciendo de Les Glòries un hogar natural para Sandbox VR", dijo Alex Piqué, propietario de Sandbox VR Barcelona Glories. "Esperamos dar la bienvenida a amigos, familias, colegas y visitantes para que entren juntos en estos mundos y luego continúen la experiencia con un café o una cerveza".

Sandbox VR opera tanto en ubicaciones corporativas como en un sólido programa de franquicias, y recientemente superó los 300 millones de dólares en ventas de por vida mientras escala a más de 90 ubicaciones globales en cinco continentes y 13 países desde su lanzamiento en 2016. La compañía está redefiniendo el entretenimiento grupal con experiencias inmersivas que transforman cualquier salida en recuerdos duraderos. Creado por un equipo de desarrolladores veteranos de EA, Sony y Ubisoft, Sandbox VR ofrece inmersión de cuerpo completo a través de contenido exclusivo y experiencias originales, que incluyen Stranger Things: Catalyst, en colaboración con Netflix, y Age of Dinosaurs, creado en asociación con el Museo de Historia Natural de Londres y destacados expertos en dinosaurios.

Sandbox VR ofrece una experiencia de entretenimiento incomparable con más de 250.000 reseñas de cinco estrellas de huéspedes de todo el mundo. Con más de 6 millones de entradas vitalicias vendidas en los cinco continentes, la empresa se ha consolidado como líder mundial en realidad virtual basada en la ubicación. Sandbox VR cuenta con el respaldo de Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners, Craft y la Universidad de Stanford, junto con personas como Kevin Durant, Justin Timberlake y Katy Perry.

Para saber más sobre Sandbox VR Barcelona, visite https://sandboxvr.com/es/barcelona/glori....

ACERCA DE SANDBOX VRSandbox VR es el principal destino del mundo para experiencias de realidad virtual basadas en la ubicación. Sandbox VR, que opera en más de 90 lugares en todo el mundo a través de una sólida franquicia y un modelo de propiedad corporativa, atrae a más de 150.000 invitados cada mes. Sandbox VR brinda a los huéspedes la oportunidad de salir de la realidad cotidiana hacia aventuras inolvidables a través de emocionantes experiencias inmersivas de juego en grupo. Utilizando una plataforma patentada de realidad virtual de cuerpo completo, la compañía desarrolla contenido original y con licencia, incluidas experiencias exclusivas como Stranger Things: Catalyst y Squid Game Virtuals en colaboración con Netflix, y la serie Deadwood original de Sandbox VR. Con más de 6 millones de entradas vendidas en todo el mundo, Sandbox VR se ha convertido en el líder en entretenimiento inmersivo, combinando tecnología premium con una narración emocionalmente atractiva. Reconocida como una de las Most Innovative Companies de Fast Company y dos veces galardonada en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Sandbox VR tiene su sede en San Francisco y oficinas en Hong Kong y Vancouver. La compañía ha recaudado más de 70 millones de dólares de inversores, incluidos Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners y Craft, con patrocinadores individuales como Justin Timberlake, Kevin Durant y Will Smith.

Contacto para medios:Media@SandboxVR.com

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