SANY Heavy Truck presenta su gama de camiones eléctricos listos para producción en IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El modelo SE636, las pruebas de conducción para clientes y una red de servicio consolidada subrayan el compromiso a largo plazo de SANY con Europa

HANNOVER, Alemania, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Truck, junto con Putzmeister, empresa miembro del Grupo SANY, ha debutado en la feria IAA Transportation 2026 bajo el lema "Here to Stay" (Aquí para quedarse), presentando una gama de vehículos comerciales eléctricos de batería listos para su producción y desarrollados específicamente para operaciones de transporte en Europa.

La exhibición está encabezada por el camión pesado eléctrico de batería SE636 e incluye también camiones de carga y hormigoneras eléctricos, lo que demuestra la capacidad de SANY para abarcar diversas aplicaciones de transporte comercial.

Tecnología lista para la producción destinada a operaciones en Europa

Construido sobre un chasis 4x2, el SE636 cuenta con un sistema de baterías de 636 kWh, una autonomía declarada de hasta 500 kilómetros y un peso en vacío de 10,9 toneladas métricas. El vehículo ha obtenido la Homologación de Tipo de Vehículo Completo (WVTA) de la UE y ya opera en Alemania, Turquía y otros mercados europeos. Según SANY, se trata del primer camión pesado eléctrico de batería fabricado en serie por una empresa china que obtiene la homologación WVTA de la UE.

Durante la rueda de prensa inaugural, Kevin Eichele, responsable de desarrollo de producto y negocio de camiones pesados eléctricos de SANY-Putzmeister, afirmó que la empresa sigue una estrategia europea a largo plazo centrada en vehículos comercialmente disponibles, validados mediante certificaciones europeas y operaciones reales en flotas.

Experiencia del cliente respaldada por datos operativos

SANY habilitó una ruta de pruebas de dos kilómetros durante la feria, permitiendo a operadores de flotas, clientes del sector logístico y medios de comunicación especializados de Alemania, Países Bajos, Polonia y otros mercados probar los vehículos de primera mano. Los participantes destacaron la suavidad de la aceleración, el rendimiento del sistema de recuperación de energía y los bajos niveles de ruido en el habitáculo.

Más de 70.000 camiones pesados eléctricos de SANY han entrado en servicio en todo el mundo. Desde el inicio de sus operaciones locales en Europa en 2022, los vehículos comerciales eléctricos de la compañía han llegado a 15 mercados europeos y han acumulado un total de más de 20 millones de kilómetros recorridos.

Asistencia local para la operatividad de la flota a largo plazo

SANY ha establecido una red de atención al cliente en toda Europa para garantizar la disponibilidad operativa de la flota a largo plazo. En colaboración con socios de servicio locales consolidados, la empresa ofrece a sus clientes acceso a unos 650 talleres para tareas de mantenimiento rutinario, diagnóstico y reparación, además de asistencia en carretera 24/7. Los equipos de servicio europeos de SANY también proporcionan asistencia técnica especializada para necesidades de mantenimiento complejas.

El debut de SANY en la feria IAA Transportation representa un paso importante en su compromiso a largo plazo con Europa, al combinar tecnología lista para la producción, una sólida experiencia operativa y asistencia local. A medida que se acelera la electrificación del transporte, SANY seguirá reforzando su presencia en Europa e impulsando soluciones prácticas y escalables de cero emisiones que contribuyan a configurar un futuro más eficiente y sostenible para el transporte comercial.

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