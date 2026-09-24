SANY Renewable Energy exhibe sus capacidades globales en WindEnergy Hamburg 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 24 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- SANY Renewable Energy tuvo una destacada participación en WindEnergy Hamburg 2026 bajo el lema "Un socio en el que puede confiar". La empresa presentó sus últimas tecnologías de energía eólica y su experiencia en proyectos a nivel mundial, resaltando su creciente presencia internacional y su compromiso de atender a clientes de todo el mundo.

SANY Renewable Energy registró un crecimiento superior al 300 % en sus ingresos por ventas en el extranjero durante el primer semestre de 2026, contando con pedidos firmados por un total de más de 5 GW. Su capacidad instalada en el extranjero alcanzó los 1.462,35 MW, con proyectos que abarcan Europa, América Latina, Asia Central y el sur de Asia.

La certificación europea respalda la expansión en el mercado

Durante la jornada inaugural, DNV hizo entrega formal de la certificación para el aerogenerador SI-17578EU de SANY Renewable Energy. Dicha certificación avala que la turbina cumple con las normas europeas relativas a la evaluación de cargas y la integridad estructural, lo que respalda su despliegue en el mercado europeo. Asimismo, el modelo incorpora criterios de diseño ergonómico orientados a facilitar su instalación, operación y mantenimiento.

SANY Renewable Energy sigue consolidando su reconocimiento internacional. La compañía fue incluida en la lista de proveedores de aerogeneradores de categoría Tier 1 de S&P Global para 2026, situándose su puntuación CSA entre el 1 % de las mejores del sector. Durante la feria, los expertos de SANY participaron también en debates del sector organizados por el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), donde compartieron perspectivas prácticas sobre la conexión a la red, la resiliencia de la red y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria energética.

Tecnología diseñada para diversas condiciones de mercado

En su stand, SANY Renewable Energy presenta una variedad de tecnologías y soluciones, entre las que se incluyen el modelo seccionado de la góndola SI-17578EU (de 10 MW), tecnología de palas de fibra de carbono de alto rendimiento y un modelo de cálculo de holgura de las palas basado en inteligencia artificial. La empresa también destaca su banco de pruebas de aerogeneradores de 35 MW y seis grados de libertad, demostrando así sus capacidades de ensayo y validación.

Experiencia global que respalda la ejecución de proyectos

SANY Renewable Energy ha ampliado su presencia en Europa, América Latina, Asia Central y Asia Meridional, contando actualmente con proyectos en funcionamiento en múltiples mercados. La compañía ha reforzado su capacidad de ejecución internacional alineando sus prácticas de ingeniería con las normativas chinas, de IEC y europeas, además de desarrollar capacidades locales de diseño y construcción bajo la modalidad EPC.

De cara al futuro, SANY Renewable Energy seguirá ampliando su presencia internacional, fortaleciendo sus capacidades locales y colaborando con socios globales para impulsar el desarrollo de la energía eólica y contribuir a un futuro libre de emisiones de carbono.

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