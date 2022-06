Sapiens Iberia apuesta por el mercado ibérico y amplía su oferta de productos

El movimiento se produce dos años después de la adquisición de la compañía española Cálculo, que ofrecía soluciones SaaS en España y Portugal

La empresa israelí amplía su actividad a toda la península y espera "proporcionar los máximos estándares de calidad" a la industria aseguradora.

MADRID, 29 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Sapiens, líder absoluto en soluciones software para la industria de los seguros, ha anunciado hoy, de forma oficial, su desembarco en España y Portugal como siguiente paso en su estrategia en el mercado ibérico. Entre los servicios ofrecidos, Sapiens oferta soluciones de código bajo (low code), preintegradas y cloud first que buscan acelerar la transformación digital de sus clientes. Esto permite más flexibilidad, escalabilidad y rapidez en un mercado cada vez más demandante.

Sapiens irrumpió en nuestro país con la adquisición de la empresa española Cálculo en junio de 2019. Cálculo se ha consolidado como un referente en nuestro país en consultoría orientada a seguros. Fue fundada en 1966 y hoy cuenta con una plantilla de más de 150 expertos y más de 50 clientes en cartera. El movimiento estratégico de la compra no ha sido casual, Sapiens ha podido no solo aumentar su cartera de clientes, sino que también ha podido acceder a un mercado local que no deja de crecer año a año en nuestro país.

"El lanzamiento de Sapiens en el mercado ibérico nos permite ampliar nuestra actividad y ofrecer a la región el expertise que hemos trabajado en todo el mundo", ha afirmado Tal Sharon, presidenta de vida, pensiones e IPL de Sapiens. "Estamos comprometidos a unir nuestros esfuerzos y proporcionar los máximos estándares de calidad a nuestros productos y servicios a nuestros clientes. Además, continuaremos invirtiendo en soluciones aseguradoras para mantenernos como referentes en innovación tecnológica."

"La llegada de Sapiens Iberia ha permitido que la multinacional se acerque al mercado ibérico y aproveche la tecnología innovadora y el know-how local", afirma Diogo Moraes, director general de Sapiens Iberia. "Estamos entusiasmados por lo que está por venir: esto supone una oportunidad no solo para el negocio, sino también para nuestros clientes y empleados. Nuestras soluciones van a permitir que la industria de los seguros en España y Portugal esté interconectada, sea ágil y se adapte a las nuevas realidades."

Sapiens ofrece a las empresas de seguros, reaseguros y vida un paquete completo de soluciones principales y específicas: desde financieras y cumplimiento normativo, hasta datos y análisis pasando por toma de decisiones. La compañía ha seguido una estrategia de expansión de su presencia global a través de fusiones y adquisiciones lo que le ha permitido, junto a la captación de talento, entrar a nuevos mercados y aumentar su negocio.

Sapiens International Corporation permite al sector financiero y asegurador transformarse y digitalizarse de una manera innovadora y ágil. Contamos con un respaldo de más de 40 años de experiencia en plataformas de seguros completas, con soluciones preintegradas de bajo código y un enfoque cloud- first, que aceleran la transformación digital de nuestros clientes. Más de 600 compañías en 30 países confían en nosotros. Ofrecemos a las aseguradoras productos y servicios orientados a propiedad y accidentes, compensación de trabajadores y vida y el paquete más completo de soluciones, desde las principales hasta las más específicas, incluyendo reaseguro, finanzas y cumplimiento normativo, datos y análisis, digital y toma de decisiones.

