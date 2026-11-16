SAS y Posit se asocian para impulsar la IA controlada en ciencias de la vida

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta colaboración unirá a SAS con tecnologías de código abierto para respaldar el desarrollo clínico y los requisitos normativos

CARY, N.C., 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- SAS, líder mundial en datos e IA, y Posit PBC (anteriormente RStudio) se han asociado con el fin de proporcionar a las organizaciones del sector de las ciencias de la vida mayor flexibilidad para utilizar las tecnologías de SAS y de código abierto, con un enfoque inicial en el desarrollo clínico. Esta alianza integrará SAS Viya y SAS Clinical Acceleration con las tecnologías de Posit, incluyendo Posit Workbench, Positron, Posit Connect y Posit Package Manager. Gracias a las capacidades analíticas y de gobierno de SAS, combinadas con las soluciones de código abierto de Posit, se ofrecerán a los clientes más opciones para trabajar sin problemas con SAS y R, al tiempo que se cumplen los requisitos normativos.

SAS Clinical Acceleration se basa en SAS Viya, la plataforma de datos e IA nativa de la nube de SAS. Combina un repositorio seguro de datos clínicos, un entorno de computación estadística y transformaciones de datos clínicos asistidas por IA para preparar la investigación clínica para su presentación normativa. Las soluciones de Posit van a servir para ampliar las capacidades, ofreciendo a los usuarios una forma segura de incorporar tecnología de código abierto en un entorno empresarial gestionado.

Las organizaciones de ciencias de la vida ya pueden combinar la flexibilidad del código abierto con el rigor necesario para la investigación clínica regulada, afirmó Mark Lambrecht, director global de Soluciones para el Sector Salud y Ciencias de la Vida en SAS. Nuestra colaboración con Posit servirá para proporcionar a los clientes mayor libertad sin comprometer la transparencia ni el gobierno.

Los equipos clínicos nos han solicitado una forma de usar R y Python sin renunciar a los controles en los que confían en SAS, declaró Eric Pite, vicepresidente sénior de Producto y Estrategia en Posit. En la actualidad, un programador puede escribir código SAS y R en Positron, y SAS Viya ejecuta dicho código bajo los permisos del programador. Estamos colaborando con nuestros clientes de cara a decidir qué flujos de trabajo clínicos admitiremos próximamente.

Colaboración en la práctica

Esta colaboración sirve para permitir a los clientes poder trabajar en entornos R gestionados y con control de versiones, manteniendo el control de las dependencias y las restricciones de interoperabilidad con SAS Clinical Acceleration. Las herramientas de Posit funcionan de forma directa junto a SAS Viya, ofreciendo a los científicos de datos y desarrolladores una experiencia integrada en SAS, R, Python y SQL. Los equipos pueden usar Positron y Posit Assistant para desarrollar código. Posit Package Manager ayuda a mantener la coherencia y la reproducibilidad de los entornos R y Python.

Antes, usar R y SAS para abordar partes del mismo flujo de trabajo implicaba buscar soluciones alternativas, datos copiados y un gobierno de control de acceso duplicada, explicó Dilip Raghunathan, socio de soluciones empresariales de Regeneron. En la actualidad, nuestros programadores escriben en ambos en una sola sesión, con sus propios permisos de acceso y asistencia de IA que funciona dentro de esos mismos controles. Podemos hacer frente a los flujos de trabajo multilingües complejos sin problemas y sin las distracciones que nos alejaban de la cuestión científica.

Conozca a SAS y Posit en PHUSE EU Connect

Los expertos de SAS y Posit estarán presentes en PHUSE EU Connect, que se celebra en Glasgow del 15 al 18 de noviembre. Visite el expositor de Posit (nº 43) y el de SAS (nº P3).

Acerca de SAS

SAS es líder mundial en datos e IA, y ayuda a las organizaciones a tomar decisiones con confianza gracias a una IA fiable. Durante décadas, SAS ha marcado la pauta en el desarrollo de software que genera un impacto significativo, incorporando una profunda experiencia en el sector, transparencia y gobierno. SAS le ofrece EL PODER DE SABER.

SAS y todos los demás nombres de productos o servicios de SAS Institute Inc. son marcas registradas o marcas comerciales de SAS Institute Inc. en Estados Unidos y otros países. El símbolo indica el registro en Estados Unidos. Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Copyright 2026 SAS Institute Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Posit

Posit, PBC (anteriormente RStudio) se dedica a crear software que ayuda a individuos, equipos y organizaciones a tomar mejores decisiones con datos. Creemos que los mejores análisis son correctos, transparentes y reproducibles, y que los humanos y la IA trabajan mejor juntos. Los productos de Posit, incluidos Workbench, Connect y Package Manager, impulsan a los equipos de ciencia de datos en miles de organizaciones en todo el mundo, abarcando desde startups hasta empresas incluidas en la lista Fortune 500. Obtenga más información a través de http://www.posit.co/.

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