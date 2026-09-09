SATELLAI presenta la próxima generación de inteligencia para mascotas impulsada por IA en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SATELLAI, empresa de bienestar animal impulsada por IA, presentó hoy la nueva generación de SATELLAI Sense AI e introdujo nuevos dispositivos portátiles conectados para mascotas en IFA 2026. Más allá del seguimiento tradicional de mascotas, SATELLAI desarrolla tecnología para ayudar a los dueños a comprender mejor el comportamiento, las rutinas, la actividad y el bienestar de sus animales. En el centro de esta evolución se encuentra SATELLAI Sense AI, que interpreta los datos de las mascotas y traduce los patrones y cambios de comportamiento en información comprensible en lenguaje natural.

SATELLAI ha sido galardonada con los premios Best of IFA, otorgados por los principales medios de comunicación tecnológicos de Alemania, PCWelt y ComputerBild. El enfoque de SATELLAI, centrado en la IA, fue reconocido en CES 2026, donde la empresa fue nombrada ganadora del premio "Best of CES 2026" por CNET en la categoría de Tecnología para Mascotas. En IFA 2026, SATELLAI lleva esta visión aún más lejos con nuevas experiencias de IA, dispositivos portátiles conectados para mascotas y colaboraciones diseñadas para llevar la inteligencia animal a los mercados globales. La compañía también presentó su primer dispositivo inteligente portátil para gatos, el SATELLAI Cat Tag, y mostró el SATELLAI Tracker Ultra, un dispositivo portátil para perros con conexión satelital diseñado para entornos sin acceso a la red eléctrica. SATELLAI también destacó sus colaboraciones con Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation, que combinan tecnología para mascotas, conectividad global y posicionamiento avanzado.

SATELLAI Sense AI: Del seguimiento a la comprensión

El seguimiento tradicional de mascotas se ha centrado principalmente en la ubicación y la actividad. SATELLAI busca ofrecer una experiencia diferente: utilizar la IA para interpretar el significado de estas señales. SATELLAI Sense AI combina datos de la mascota, información proporcionada por el usuario y contexto relacionado con la raza para establecer patrones de comportamiento y detectar cambios significativos a lo largo del tiempo. En lugar de simplemente presentar métricas, el sistema traduce patrones en información comprensible en lenguaje natural, facilitando a los dueños la comprensión de sus mascotas y la detección temprana de cambios.

Las nuevas experiencias de Sense AI, disponibles inicialmente en SATELLAI Cat Tag, incluyen Retratos de Personalidad de la Mascota, que utilizan patrones de comportamiento e información proporcionada por el dueño para revelar las características y preferencias de la mascota; Diario de la Mascota, que transforma los datos de actividad diaria en una narración del día de la mascota; y Niñera Virtual de Mascotas, una experiencia de IA ambiental diseñada para resaltar cambios inusuales en los hábitos o la actividad.

"Los sensores inteligentes nos proporcionan datos, pero la IA da contexto a esos datos", afirmó Mark Mao, fundador y consejero delegado de SATELLAI. "Creemos que la próxima generación de tecnología para mascotas no se limitará a indicar dónde están sus mascotas o cuánto se mueven. Les ayudará a comprender patrones, cambios y comportamientos difíciles de observar en el día a día".

SATELLAI Sense AI está diseñado para ofrecer información y fomentar la comprensión de los cambios en el comportamiento y el bienestar de las mascotas; no está destinado a diagnosticar afecciones médicas.

Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation: Inteligencia para mascotas y conectividad global

Un aspecto clave en IFA es la colaboración de SATELLAI con Deutsche Telekom IoT y Swift Navigation, que aúna inteligencia para mascotas, conectividad global y posicionamiento avanzado. Mediante esta colaboración con Deutsche Telekom IoT, SATELLAI explora cómo la conectividad IoT global puede impulsar la expansión internacional y la próxima generación de productos conectados para mascotas. En colaboración con Swift Navigation, SATELLAI mejora las capacidades de posicionamiento para dispositivos conectados para mascotas, lo que contribuye a aumentar la fiabilidad de los datos de ubicación.

Estas colaboraciones respaldan la ambición de SATELLAI de ir más allá de los productos de seguimiento individuales y ofrecer una experiencia de inteligencia para mascotas conectada globalmente, especialmente en sus productos para perros conectados que combinan datos de ubicación, actividad y comportamiento.

SATELLAI Cat Tag: Una nueva generación de cuidado felino conectado

En IFA también se presentó el SATELLAI Cat Tag, el primer dispositivo portátil de la compañía diseñado específicamente para gatos. Con un peso aproximado de 4 gramos, este dispositivo compacto está diseñado para gatos de interior y se centra en el monitoreo de la actividad y el comportamiento. Se conecta mediante Bluetooth y se sujeta a un collar de seguridad, lo que facilita la movilidad y la seguridad de los gatos que se mueven con frecuencia por espacios reducidos.

El SATELLAI Cat Tag proporciona datos que SATELLAI Sense AI utiliza para comprender las rutinas, los patrones de actividad y los cambios de comportamiento del gato. SATELLAI también presentó el SATELLAI Cat Tag Pro, una próxima versión que incorporará conectividad LTE y GPS para gatos que pasan tiempo al aire libre. Ambos productos se lanzarán a finales de 2026 en EE.UU., Europa y Japón.

SATELLAI Tracker Ultra: Conectado más allá de la cobertura celular

Equipado con un módem Qualcomm 9205S y compatible con la red satelital de Skylo, el rastreador SATELLAI Tracker Ultra, que se monta en un arnés, combina el posicionamiento GPS con la conectividad satelital directa, lo que permite transmitir información de ubicación más allá de la cobertura de la red celular terrestre.

La conectividad satelital añade una nueva dimensión al enfoque de SATELLAI para la seguridad de las mascotas, ayudando a mantenerlas conectadas en entornos más exigentes y creando oportunidades para obtener datos más completos y futuras experiencias de inteligencia artificial para mascotas.

Acerca de SATELLAI

SATELLAI es una empresa de bienestar animal impulsada por IA que desarrolla tecnología para ayudar a las personas a comprender y cuidar mejor a sus mascotas. Fundada por amantes de los animales, incluyendo a varios miembros del equipo fundador cuyas experiencias con mascotas queridas ayudaron a definir la misión de la empresa, SATELLAI comenzó con un objetivo simple: ayudar a que las mascotas estén seguras y brindarles a sus dueños mayor tranquilidad. Hoy, SATELLAI va más allá del rastreo tradicional de mascotas para crear Inteligencia Animal, combinando IA, dispositivos portátiles inteligentes, sensores, posicionamiento y conectividad para transformar los datos cotidianos de las mascotas en información valiosa sobre su comportamiento, actividad y bienestar.

Porque saber dónde está tu mascota es solo el comienzo.

Para más información, visite satellai.com.

Contacto:Equipo de Marketing de SATELLAImarketing@satellai.com

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