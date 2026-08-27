Sayari y DataExpert se asocian para llevar la IA soberana a la seguridad económica de los gobiernos de Europa

Esta alianza amplía la presencia de Sayari en el sector público en una región donde ya presta servicios a muchas de las mayores instituciones financieras y empresas multinacionales.

Combina la experiencia de DataExpert dentro del sector público —implementación, capacitación y soporte local— con la inteligencia de fuentes primarias y la plataforma de IA soberana de Sayari.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y VEENENDAAL, Países Bajos, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sayari, la plataforma de IA de confianza para la seguridad económica y la gestión de riesgos comerciales, ha dado a conocer hoy una alianza estratégica con DataExpert, proveedor especializado en soluciones de ciberdelincuencia, fraude e investigación digital para organismos gubernamentales y policiales de toda Europa. Esta alianza amplía el alcance de la plataforma de Sayari a organismos gubernamentales, policiales, de defensa y de inteligencia financiera en ocho países: Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Los gobiernos de toda Europa están creando nuevas infraestructuras institucionales para luchar contra el delito financiero. Nuevos organismos de sanciones, una nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales y nuevas estrategias nacionales están surgiendo a un ritmo sin precedentes en décadas. Todos ellos necesitan herramientas analíticas que permitan rastrear la propiedad, el comercio y el dinero a través de las fronteras. Y, en virtud de la Ley de IA de la UE, necesitan una IA que sea fiable y cuente con las salvaguardias adecuadas.

Sayari ya realiza una labor importante en Europa, donde su inteligencia presta apoyo a muchas de las mayores instituciones financieras y corporaciones multinacionales, así como a entidades gubernamentales. Esta alianza amplía aún más su presencia en el mercado gubernamental de la región. Los consultores y analistas integrados de DataExpert, su academia de formación y su sólida trayectoria en la comunidad europea de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) e investigación ofrecen a las agencias una implementación especializada, flujos de trabajo personalizados y asistencia local desde el primer día.

"Se está pidiendo a las agencias europeas que afronten la delincuencia financiera transfronteriza, la evasión de sanciones y la proliferación de armas de doble uso a un ritmo para el que sus herramientas actuales nunca fueron diseñadas", comentó Gino Flem, director general de DataExpert para el Benelux. "La combinación de la inteligencia de fuentes primarias de Sayari con nuestra experiencia en investigación y nuestro apoyo local permite a las agencias obtener capacidades que pueden implementar, defender y desarrollar de inmediato".

"La seguridad económica se ha convertido en el principio rector de la política exterior europea. Los países de esta región fueron los primeros en comprenderlo y los que están avanzando con mayor rapidez, con nuevas instituciones de aplicación de la ley, nuevas estrategias contra el delito financiero e importantes inversiones en IA soberana", declaró Farley Mesko, consejero delegado de Sayari. "Invertimos aquí porque es donde se está forjando el futuro de la seguridad económica y porque estos gobiernos han establecido el estándar adecuado: solo adoptarán IA que puedan controlar, auditar y defender ante los tribunales. Ese es el estándar que hemos creado. Las instituciones que defienden las economías abiertas merecen la misma visibilidad del comercio global que ya proporcionamos a los bancos y empresas más importantes de la región. Con DataExpert, la tendrán, con apoyo especializado sobre el terreno".

IA soberana, diseñada para reguladores y entidades reguladas

La IA soberana de Sayari puede ejecutarse en el entorno propio de la agencia: su nube, un enclave privado o una nube clasificada. Los modelos son de Sayari, entrenados con 12 años de experiencia de analistas, nunca con datos de clientes, y con precios de infraestructura predecibles en lugar de un sistema de pago por uso. Cada resultado se verifica y evalúa, y la decisión final recae en un ser humano. La base es el Modelo del Mundo Comercial de Sayari: más de 12.000 millones de registros de fuentes primarias de más de 250 jurisdicciones, que conforman la información veraz sobre el comercio global.

A través de DataExpert, las agencias de la región pueden aplicar esta tecnología a las misiones que sus gobiernos han priorizado, entre las que se incluyen:

Rastreo de complejas redes financieras ilícitas transfronterizas, en apoyo a las unidades de inteligencia financiera y las investigaciones policiales.

Control de exportaciones y aplicación de la normativa comercial para bienes de doble uso, incluyendo el desvío a terceros países y las redes de propiedad de flotas clandestinas.

Mapeo de redes de evasión de sanciones tras estructuras corporativas complejas.

Verificación de la titularidad real e integridad del registro.

Riesgo en la cadena de suministro de defensa y seguridad nacional derivado de la propiedad, el control o la influencia extranjera en las dependencias de minerales críticos.

Seguridad de las inversiones, dado que el nuevo Reglamento de la UE sobre el control de la inversión extranjera directa (IED) impulsa mejoras en todos los regímenes nacionales de control de la región.

Más información

DataExpert y Sayari organizarán un seminario web conjunto el 1 de septiembre de 10:00 a 11:00 CET: "Siguiendo el rastro documental: Rastreo de organizaciones chinas de lavado de dinero desde el Triángulo de Oro hasta Europa con Sayari". Los asistentes podrán ver cómo los investigadores utilizan datos de propiedad corporativa y registros comerciales para rastrear dinero ilícito a través de las fronteras y exponer las redes que lo respaldan.

Acerca de DataExpert

DataExpert es un socio de confianza para investigaciones e inteligencia, especializado en OSINT, análisis forense digital, análisis de datos y ciberseguridad. Ayuda a organizaciones gubernamentales, policiales y empresariales a transformar datos complejos en información útil para la toma de decisiones, ofreciendo una gama completa de servicios que incluye incorporación, implementación, capacitación y soporte. dataexpert.nl

Acerca de Sayari

Sayari es la infraestructura de análisis para una IA soberana y fiable en seguridad económica y gestión de riesgos comerciales. Su Modelo del Mundo Comercial procesa más de 12.000 millones de registros de fuentes primarias de más de 250 jurisdicciones, ofreciendo una IA que razona como un analista experto, muestra su proceso y rastrea cada hallazgo hasta una fuente primaria que los clientes pueden consultar y controlar. Sayari, que cuenta con la confianza tanto de los reguladores como de las entidades reguladas, es utilizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Agencia Tributaria del Reino Unido, empresas de la lista Fortune 500 y miles de profesionales en más de 35 países para asegurar las cadenas de suministro, detectar la evasión de sanciones y los riesgos de trabajo forzoso, y desmantelar redes ilícitas. sayari.com

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