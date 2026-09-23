(Información remitida por la empresa firmante)

-Sceye colabora con SoftBank Corp. en una demostración pionera a nivel mundial de telemetría láser mediante el seguimiento de un HAPS desde tierra

El equipo de tierra de SoftBank Corp. realizó el seguimiento en tiempo real de la plataforma estratosférica de Sceye y recibió de forma continua señales láser reflejadas, impulsando así el desarrollo de futuras comunicaciones ópticas de espacio libre (FSO) entre la superficie terrestre, la estratosfera y el espacio.

MORIARTY, N.M, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, una empresa estadounidense de ciencia de materiales y tecnología aeroespacial que desarrolla sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS) para infraestructura estratosférica, anunció hoy la primera demostración mundial de seguimiento láser estratosférico. La demostración formó parte del histórico vuelo de un mes de ST1 y fue llevada a cabo por SoftBank Corp. (TOKYO:9434, "SoftBank") en colaboración con la Universidad Hitotsubashi y el Instituto Nacional de Investigación Polar (NIPR); Sceye apoyó la demostración mediante el uso de su plataforma HAPS. El objetivo era analizar cómo instalar equipos de comunicación óptica inalámbrica en una plataforma HAPS de Sceye, así como recopilar datos para hacer realidad futuras comunicaciones ópticas inalámbricas entre satélites, plataformas HAPS y estaciones terrestres.

NIPR diseñó un reflector de esquina (CCR) para su instalación en un HAPS, y SoftBank desarrolló un conjunto reflector que incorporaba dicho CCR. Sceye instaló y transportó el CCR en el primer vuelo de un HAPS realizado sobre Japón. Para el equipamiento en tierra, el equipo construyó un sistema compacto y portátil de telemetría láser capaz de rastrear un HAPS, basado en "Omni-SLR", un sistema compacto de telemetría láser por satélite diseñado por la Universidad Hitotsubashi.

Utilizando el reflector de esquina instalado en el HAPS de Sceye y el sistema compacto y portátil de telemetría láser desplegado en tierra, el equipo dirigió pulsos láser hacia la plataforma mientras esta operaba en la estratosfera. El sistema realizó con éxito el seguimiento en tiempo real del HAPS de Sceye y recibió de forma continua las señales láser reflejadas hacia la superficie terrestre.

"Esta demostración muestra lo que es posible cuando establecemos una capa de infraestructura fiable en la estratosfera", afirmó Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y consejero delegado de Sceye. "En una sola misión, nuestro primer vuelo de prueba de servicio permitió la conectividad directa a dispositivos, la computación en el borde, las comunicaciones con drones y, ahora, una demostración pionera a nivel mundial de telemetría láser. La capacidad de conectar la superficie terrestre, la estratosfera y el espacio mediante enlaces ópticos podría transformar radicalmente la forma en que la información circula de manera segura por todo el mundo, y Sceye se enorgullece de ofrecer la plataforma que ayuda a hacer realidad ese futuro".

La capacidad de localizar y seguir un HAPS en movimiento mediante un haz láser altamente direccional constituye un paso importante hacia las futuras comunicaciones ópticas inalámbricas. Los datos obtenidos, incluida la atenuación de la luz durante su propagación por la atmósfera entre la superficie terrestre y la estratosfera, ayudarán a definir los requisitos operativos de la tecnología de comunicaciones ópticas que se instalará y operará en los HAPS de Sceye.

Las comunicaciones ópticas inalámbricas están surgiendo como una tecnología de próxima generación para redes no terrestres de alta velocidad y gran capacidad que conectan satélites, plataformas HAPS e infraestructura terrestre. Entre sus aplicaciones se incluyen la transmisión rápida de datos de observación de la Tierra, la conectividad en zonas desatendidas, el restablecimiento de las comunicaciones tras desastres y los enlaces de red intercontinentales de baja latencia.

"Seguir una plataforma HAPS desde tierra con un láser altamente direccional es como intentar mantener un puntero láser centrado en una moneda en movimiento situada a diez millas de distancia, a través de una atmósfera que desvía constantemente el haz", afirmó Johnny Truong, director de tecnología de Sceye. "El sistema debía localizar la plataforma, dirigir con precisión cada pulso láser hacia ella y recibir continuamente las señales reflejadas en el mismo punto de tierra a medida que el HAPS se desplazaba por la estratosfera. Lograrlo con éxito demuestra la precisión necesaria para establecer futuros enlaces ópticos entre la superficie terrestre, la estratosfera y el espacio".

La demostración se llevó a cabo como parte del reciente vuelo ST1 de Sceye, que despegó desde Nuevo México el 9 de agosto y recorrió cerca de 30.000 km en un viaje de ida y vuelta por la estratosfera hasta Japón. La misión tuvo una duración de 30 días e incluyó operaciones sobre Japón durante más de siete días. Durante su estancia sobre Japón, Sceye y SoftBank demostraron la conectividad directa a dispositivos no modificados a través de la red central de SoftBank, incluyendo servicios de mensajería de texto, llamadas de voz, acceso a Internet y transmisión de video. Las pruebas también abarcaron comunicaciones de emergencia, comunicaciones basadas en HAPS con drones y computación en el borde realizada directamente a bordo de la plataforma.

Acerca de Sceye

Fundada en 2014, Sceye (pronunciado "sky") es una empresa aeroespacial dedicada a impulsar la infraestructura estratosférica para conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera el sector de los sistemas de plataformas de gran altitud (HAPS), centrándose en la conectividad universal, la vigilancia climática, la gestión de recursos naturales y la prevención de desastres.

press@sceye.com

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