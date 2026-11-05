Scientific Games nombra a Dan Flynn consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

Kevin Schneider, nombrado presidente del Consejo de Administración

ATLANTA, 5 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Scientific Games anuncia el nombramiento de Dan Flynn como consejero delegado, con efecto a partir del 2 de noviembre. Flynn aporta más de 30 años de experiencia empresarial y de liderazgo, que abarcan operaciones globales, tecnología corporativa y transformación estratégica. La compañía también anuncia que Kevin Schneider, quien se ha desempeñado como consejero delegado interino desde septiembre de 2026, ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de Scientific Games.

Flynn se incorpora a Scientific Games procedente de CDK Global, una empresa de la cartera de Brookfield y proveedor de soluciones tecnológicas integradas para concesionarios de automóviles, donde recientemente ocupó el cargo de director de transformación.

Durante más de cinco décadas, Scientific Games ha crecido gracias a sólidas alianzas con sus clientes, a un profundo conocimiento del sector de las loterías y a un firme compromiso con la innovación, señaló Schneider. Dan aporta una experiencia en liderazgo operativo y tecnológico que nos permitirá aprovechar este impulso, respaldar a nuestros talentosos equipos y potenciar nuestras capacidades globales para favorecer un crecimiento continuo y aprovechar las oportunidades que se presentan. Juntos, ayudaremos a nuestros clientes a satisfacer las expectativas, en constante evolución, de los jugadores y a alcanzar el éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Flynn regresó a CDK Global en 2022 para liderar iniciativas de transformación estratégica, modernización de software y mejora empresarial. Durante su etapa anterior, entre 2016 y 2019, ocupó los cargos de vicepresidente ejecutivo de Transformación Empresarial y presidente para Norteamérica. Su experiencia incluye la dirección de organizaciones dedicadas a la entrega de software y hardware, así como de negocios que prestan servicios a clientes estatales y municipales.

De 2019 a 2022, Flynn dirigió el negocio global de alquiler y equipos usados de Caterpillar, siendo responsable de más de 4.000 millones de dólares en ventas anuales a su red de distribuidores. Anteriormente, pasó más de dos décadas en Hertz, donde ocupó cargos directivos de creciente responsabilidad hasta llegar a ser vicepresidente sénior de Operaciones en Norteamérica, puesto desde el cual supervisó un negocio de 6.600 millones de dólares con 23.000 empleados.

Scientific Games combina operaciones globales, tecnología y atención al cliente de una manera que se alinea estrechamente con mi experiencia, señaló Flynn. Espero poder aportar esta experiencia a un equipo talentoso, que cuenta con un profundo conocimiento del sector de las loterías y un firme compromiso con el éxito de sus clientes. Juntos, daremos continuidad a los logros de la empresa, impulsaremos el desarrollo de nuestros empleados y fortaleceremos las capacidades necesarias para el crecimiento futuro. Nuestro enfoque estará centrado en ofrecer los juegos, la tecnología y los servicios que ayuden a las loterías a alcanzar sus objetivos y a incrementar, de manera responsable, la recaudación destinada a buenas causas.

Flynn se unirá al equipo de Scientific Games en la World Lottery Summit en Sídney, del 9 al 13 de noviembre, donde se reunirá con clientes del sector de las loterías, socios y líderes de la industria.

Schneider se incorporó al Consejo de Administración de Scientific Games como consejero independiente en 2022, fue nombrado vicepresidente en marzo de 2026 y asumió el cargo de consejero delegado interino tras la jubilación de Pat McHugh en septiembre. En su calidad de presidente, seguirá trabajando con el Consejo y el equipo directivo en las prioridades estratégicas, comerciales y operativas de la empresa.

2026 Scientific Games, LLC. Todos los derechos reservados. 2026 Scientific Games, LLC. Todos los derechos reservados.

Acerca de Scientific Games

Scientific Games es un líder global en juegos —tanto físicos como digitales—, tecnología, análisis y servicios que generan beneficios para programas de lotería y apuestas deportivas respaldados por gobiernos. Desde plataformas de juego a gran escala hasta experiencias de entretenimiento apasionantes y soluciones innovadoras para el comercio minorista y el entorno digital, elevamos la experiencia de juego cada día. Somos pioneros en el sector en lo que respecta a juegos instantáneos, análisis de datos, soluciones para puntos de venta y lotería digital (iLottery). Con una trayectoria basada en alianzas de confianza desde 1973, Scientific Games combina una innovación constante, un alto rendimiento y una seguridad inquebrantable para impulsar el sector de manera responsable. Para obtener más información, visite scientificgames.com.

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