(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway Powersports presenta su gama MY27 y el sistema iFUN 2.0 en EICMA 2026, y expone sus planes de crecimiento global

MILÁN, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports presentó su gama Model Year 2027 (MY27) y el sistema conectado de próxima generación iFUN 2.0 en EICMA 2026. Junto con vehículos todoterreno (ATV) mejorados, un UTV insignia de dos filas de asientos y nuevas tecnologías conectadas, la empresa expuso sus planes para ampliar sus redes globales de concesionarios y servicios.

AT6 Pro: Más potencia, mayor precisión en el control

El MY27 AT6 Pro es un modelo clave en la gama por su rendimiento. Las mejoras en el sistema de propulsión y en la maniobrabilidad ofrecen a los usuarios más potencia y un mayor control. Su motor de 606 cc, combinado con una transmisión CVTech, genera ahora 49 CV. El rendimiento general del sistema de propulsión ha mejorado aproximadamente un 15 %. Para ayudar a los usuarios a aprovechar esa potencia, el control electrónico del acelerador y los modos de conducción seleccionables permiten ajustar la entrega de potencia según las características del terreno.

AT10: Potencia y rendimiento de referencia

Diseñado para ofrecer una aceleración potente y afrontar recorridos todoterreno exigentes, el MY27 AT10 es el ATV insignia de Segway Powersports. Su motor bicilíndrico en paralelo de 999 cc con tecnología DOHC desarrollado internamente genera 97 CV y 92 N•m de par, lo que permite al vehículo pasar de 0 a 100 km/h en ocho segundos. Un control preciso de las válvulas garantiza un alto rendimiento a regímenes elevados, mientras que el diseño del motor, que minimiza las vibraciones, contribuye a mantener la comodidad en trayectos largos. El AT10 también incorpora el sistema iFUN2.0, que ofrece una experiencia de conducción más conectada.

UT10 Crew Pro: Comodidad en cualquier condición, para cada aventura

El UT10 Crew Pro es el UTV de dos filas insignia de Segway Powersports. Su cabina completamente cerrada combina un sellado de calidad automotriz con juntas de doble capa en las puertas, lo que ayuda a mantener fuera el polvo, la humedad y el ruido exterior. En su interior, un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) garantiza un ambiente confortable. Ya sea trabajando al aire libre o recorriendo senderos con familiares y amigos, tanto el conductor como los pasajeros pueden disfrutar de un trayecto cómodo. Los controles integrados en el volante y el sistema iFUN 2.0 permiten acceder fácilmente a las funciones del vehículo.

SX20T: Poniendo a prueba el rendimiento

Equipado con un motor turboalimentado de 2.0 litros que genera 235 CV, el SX20T es un vehículo side-by-side deportivo de alto rendimiento. El potencial de competición de este modelo se ha puesto a prueba en diversas competiciones por todo el mundo.

En 2026, el SX20T debutó en dos importantes carreras off-road en Estados Unidos: King of the Hammers en febrero y Mint 400 en marzo; en esta última, obtuvo el tercer puesto en su categoría. En mayo, alcanzó la segunda posición en la clase T3-N durante la etapa SS2 del Desafío Ruta 40, en Sudamérica, un rally reconocido por la exigencia de su terreno. En Europa, logró un tercer puesto en la categoría SSV en la Baja Portalegre 500, celebrada en Portugal en el mes de octubre.

Durante una ceremonia en EICMA, Segway Powersports presentó además a sus primeros embajadores de marca: André Rodrigues, Mathias Bellino, Richard Mosna, Nikola Vujnović y Lycett Dayne Christopher. Su experiencia compitiendo con vehículos ATV y SSV de Segway en eventos internacionales pone de manifiesto la especialización de la marca en el segmento off-road y el alto rendimiento de sus vehículos.

iFUN 2.0: Una experiencia de conducción más inteligente y conectada

Desarrollado internamente, iFUN 2.0 integra seis tecnologías clave para simplificar el acceso al vehículo y su control, desde los preparativos para iniciar un recorrido hasta la navegación por el terreno.

Antes de ponerse en marcha, los usuarios pueden consultar información del vehículo a través de la conectividad con su smartphone y acceder a él sin necesidad de una llave física, gracias al sistema de acceso sin llave. La función de compartir llaves digitales permite a los propietarios conceder acceso a familiares o compañeros de ruta.

Durante el trayecto, la tecnología de chasis transparente permite visualizar el terreno bajo el vehículo, ayudando a los conductores a identificar obstáculos y sortear irregularidades en el camino. El control por voz y los mandos al alcance de la mano facilitan el manejo de las funciones del vehículo, mientras que la compatibilidad con sistemas de intercomunicación Bluetooth permite que dos usuarios se mantengan comunicados a través de sus cascos.

Tanto el AT10 como el UT10 Crew Pro están equipados con iFUN 2.0.

Fortaleciendo el alcance global

La red de ventas global de Segway Powersports abarca más de 65 países y regiones, con más de 1.300 puntos de venta y tiendas insignia en mercados que incluyen España, Arabia Saudita y Argentina. Sobre la base de esta presencia, la empresa planea ampliar sus redes de concesionarios y servicios para ofrecer un mejor soporte a sus clientes y distribuidores en todo el mundo.

En el marco de EICMA, Segway Powersports celebrará su cumbre mundial bienal de concesionarios, reuniendo a distribuidores y socios comerciales de todo el planeta con el fin de fortalecer sus alianzas y explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

Su gama renovada, las tecnologías desarrolladas internamente y sus objetivos de crecimiento global reflejan el compromiso de Segway Powersports por mejorar el rendimiento, superar límites e inspirar la exploración. En conjunto, estos elementos encarnan la filosofía de la marca, "Fear No Place" (Sin miedo a ningún lugar), y permiten a los usuarios ir más allá y conquistar nuevos terrenos.

Más allá del rendimiento, Segway Powersports está forjando una identidad visual distintiva, centrada en el Rider Red —su color característico—, combinado con el logotipo específico de Segway Powersports. Al aplicarse de manera coherente tanto en el diseño de los vehículos como en los materiales de la marca, este color genera una presencia audaz e inmediatamente reconocible.

Acerca de Segway Powersports

Segway Powersports es la línea de vehículos de alto rendimiento y calidad profesional de Segway, destinada a los mercados globales. Sus vehículos combinan potencia, un par motor elevado, durabilidad y una conducción ágil, adaptándose a terrenos diversos y exigentes. La marca opera en más de 65 países y regiones, contando con más de 1.300 puntos de venta y tiendas insignia en mercados que incluyen España, Arabia Saudita y Argentina.

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