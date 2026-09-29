Segway Powersports traslada a medios y creadores de contenido de la producción a terrenos del mundo real

(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway Powersports traslada a los medios y creadores de contenido latinoamericanos y canadienses de la planta de producción a terrenos del mundo real

CHANGZHOU, China, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports recibió a 14 representantes de medios y creadores de contenido procedentes de Canadá, Chile, Perú, Panamá, Brasil y Argentina para la celebración del SEGWAY POWERSPORTS CHINA TOUR-2026 LATAM & CANADA EDITION, un programa inmersivo que combinó información sobre el proceso de fabricación con una experiencia completa de conducción todoterreno, que se llevó a cabo del 14 al 19 de septiembre.

El programa comenzó en la planta de fabricación de Segway Powersports en Changzhou, China, donde los participantes exploraron la producción, el ensamblaje, las pruebas de vehículos y la inspección final. La visita ofreció una visión más cercana de los procesos de fabricación, los controles de calidad y las prácticas de trazabilidad de los vehículos Segway Powersports.

Posteriormente, la experiencia se trasladó al condado de Keping, en Aksu, Xinjiang, donde los participantes probaron toda la gama de Segway Powersports en terrenos desérticos, tramos de grava y cruces de agua. El poder conducir varios modelos en diversas condiciones les permitió experimentar de primera mano la entrega de potencia, la conducción, la capacidad todoterreno y la comodidad, conectando lo que habían visto en la línea de producción con el rendimiento de los vehículos en entornos reales.

Más allá de la fábrica y la experiencia de conducción, el programa ha servido para proporcionar un intercambio bidireccional entre Segway Powersports y sus invitados internacionales. Los participantes compartieron sus perspectivas sobre los entornos de conducción locales, las expectativas de los usuarios y las necesidades de producto directamente con los equipos de marketing, producto, I+D y posventa de la marca, aportando así información valiosa de seis mercados al debate.

"Ver cómo se fabrica un vehículo es una cosa; experimentarlo en terrenos reales es otra", afirmó Ethan Zhang, vicepresidente de Marketing y Ventas de Segway Powersports. "Al combinar estas experiencias, queremos que los medios de comunicación y los creadores comprendan mejor nuestros productos. Al mismo tiempo, sus perspectivas locales nos ayudan a entender mejor las necesidades reales de los usuarios en diferentes mercados".

Segway Powersports tiene previsto extender programas similares y llevarlos a más mercados, fortaleciendo las relaciones con los medios de comunicación y los creadores, e incorporando perspectivas reales al desarrollo continuo de productos y servicios.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, reconocida por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se especializa en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de última generación, incluyendo vehículos todoterreno (ATV) y vehículos side-by-side (SxS) para uso utilitario y deportivo. Como empresa de alta tecnología, Segway Powersports integra una cadena de suministro superior con sus propias capacidades de fabricación, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa.

Si desea más información visite https://powersports.segway.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-powersports-traslada-a-medios-y-creadores-de-contenido-de-la-produccion-a-terrenos-del-mundo-real-302892799.html