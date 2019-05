Seno Medical y "Know Your Lemons" se asocian en una campaña educativa sobre el cáncer de mama

Publicado 12/05/2019 14:01:26 CET

La alianza hace hincapié en la salud del pecho y apoya a las mujeres

SAN ANTONIO, 12 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Seno Medical Instruments, Inc. (Seno Medical), una empresa de imágenes médicas con sede en Texas que desarrolla tecnología innovadora para el diagnóstico del cáncer de mama, ha anunciado una alianza en apoyo de la campaña "Know Your Lemons" (conoce tus limones) de la plataforma Worldwide Breast Cancer. Esta colaboración comenzará en los Países Bajos, una nación con una de las mayores tasas de incidencia de cáncer de mama en el mundo.

Mediante la alianza con Know Your Lemons, Seno apoyará actividades educativas centradas en los profesionales médicos por los Países Bajos.

Patrocinada por Worldwide Breast Cancer, una organización benéfica internacional del cáncer de mama, Know Your Lemons centra sus actividades en la educación sobre la salud del pecho. La alianza con Sena Medical potencia el esfuerzo para superar los tabúes, miedos y cuestiones de alfabetización que obstaculizan las conversaciones sobre el cáncer de mama con una serie de imágenes potentes de limones que sirven de sustitutos contundentes de los pechos. Tammy Garcia, vicepresidenta senior de ventas y marketing de Seno Medical, afirmó: "El año pasado, más de dos millones de mujeres en todo el mundo fueron diagnosticadas con cáncer de mama, y la detección precoz es un factor fundamental para su supervivencia. La campaña Know Your Lemons ha conseguido iniciar conversaciones sobre el cáncer de mama que pueden salvar vidas. Nos satisface formar parte de esta campaña pionera para educar a las mujeres y apoyarlas en la detección".

Seno Medical usa imágenes de ecografía optoacústica para proporcionar información adicional sobre vasos sanguíneos anormales y saturación y desaturación de oxígeno en el tumor y alrededor del mismo.

Como muchas personas no están informadas sobre los síntomas, el riesgo y las opciones de detección del cáncer de mama en el mundo, esta nueva campaña se centra en su totalidad en que se converse más sobre la salud del pecho. Los directivos de Seno Medical dicen que el uso de imágenes de limones para los pechos sortea las barreras culturales existentes de forma respetuosa, familiar y motivadora.

Desde 2014, la plataforma Know Your Lemons ha educado a más de 500 millones de personas en más de 20 idiomas. La comunidad de profesionales de la salud y personal médico se sirve de estos recursos educativos en más de 90 países.

Corrine Ellsworth-Beaumont, fundadora de Know Your Lemons, dijo: "Los limones no son ni hombres ni mujeres, no entienden de etnias ni tienen tabúes culturales, por eso pueden representar cualquier cosa. La campaña crea una nueva forma de considerar los pechos que no tiene connotaciones sexuales, sangrientas ni censuradas. Esta alianza con Seno Medical nos acerca a nuestro objetivo de educar a todas las mujeres".

Seno Medical Instruments, Inc. es una empresa de imágenes médicas con sede en San Antonio, Texas, comprometida con el desarrollo y la comercialización de una nueva modalidad de diagnóstico para el cáncer: imágenes optoacústicas. El sistema de imágenes de mamas Imagio® de Seno Medical fusiona la tecnología optoacústica con la ecografía (OA/AU) para generar imágenes funcionales y anatómicas en tiempo real de las mamas. Las imágenes optoacústicas proporcionan un mapa único de la sangre alrededor de los bultos en el pecho y la ecografía proporciona una imagen anatómica tradicional. Con la aparición o ausencia de dos indicadores distintivos del cáncer: angiogénesis y desoxidación.

