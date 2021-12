SENSORO y Graphcore se asocian para pueblos y ciudades más seguros y ecológicos

SENSORO smart city service system is applied in Yichang, Hubei Province

SENSORO smart city service system is applied in Yichang, Hubei Province - BEIJING SENSORO TECHNOLOGY CO. LTD./PR NEWSWIRE

BEIJING, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- SENSORO, líder mundial en tecnología de sensores y balizas inteligentes, ha elegido los sistemas de Graphcore para suministrar la computación de IA que hay detrás de sus últimos sistemas de control medioambiental y de seguridad.

Graphcore IPUs alimentarán una serie de soluciones SENSORO, diseñadas para ayudar a los pueblos y ciudades a convertirse en lugares más seguros y ecológicos para vivir.

Los sensores inteligentes se están convirtiendo en una herramienta esencial para la gestión de los entornos urbanos modernos en su transición hacia formas más sostenibles de energía y transporte, al tiempo que hacen frente a los efectos del cambio climático.

Incendios, inundaciones y pesca

SENSORO utilizará inicialmente la computación de Graphcore IPU para:

Protección inteligente contra incendios: El rápido crecimiento del uso de las bicicletas eléctricas también ha provocado un aumento de los incendios provocados por la carga de las mismas. El sistema de monitorización de SENSORO puede alertar a los administradores de edificios de la llegada de una bicicleta eléctrica a sus instalaciones, permitiéndoles ayudar con el procedimiento de carga segura y las instalaciones .

El rápido crecimiento del uso de las bicicletas eléctricas también ha provocado un aumento de los incendios provocados por la carga de las mismas. El sistema de monitorización de SENSORO puede alertar a los administradores de edificios de la llegada de una bicicleta eléctrica a sus instalaciones, permitiéndoles ayudar con el procedimiento de carga segura y las instalaciones Prevención de inundaciones de emergencia: Graphcore colabora con SENSORO en el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en la monitorización de las zonas urbanas con riesgo de inundación, lo que permite mejorar la preparación ante las catástrofes y la respuesta a las emergencias .

Graphcore colabora con SENSORO en el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en la monitorización de las zonas urbanas con riesgo de inundación, lo que permite mejorar la preparación ante las catástrofes y la respuesta a las emergencias Gobernanza ecológica inteligente: la pesca fluvial ilegal rompe la cadena ecológica y destruye la integridad del ecosistema. Los sistemas de SENSORO son capaces de reconocer diferentes escenarios de pesca, como la pesca eléctrica y la pesca con red, proporcionando información precisa sobre la actividad pesquera ilegal.

Fundación informática

El fundador y consejero delegado de SENSORO, Tony Zhao, ha acogido con satisfacción nuestra asociación: "El sistema IPU de Graphcore proporciona una plataforma informática eficiente y fácil de usar para la solución urbana ESG creada conjuntamente por ambas partes, y resuelve el cuello de botella de potencia informática al que nos hemos enfrentado durante mucho tiempo. Seguiremos trabajando con Graphcore y utilizando la IPU para lograr un cambio positivo en más aspectos de la vida de las personas."

YOLO

Uno de los principales modelos de IA utilizados por SENSORO, que se ejecuta en las IPU de Graphcore, es YOLO.

YOLO (You Only Look Once) es una red neuronal convolucional muy eficaz para la detección de objetos en tiempo real. Desde el lanzamiento de la primera versión en 2015, se ha sometido a una serie de refinamientos para mejorar la velocidad y la precisión.

SENSORO descubrió que las capacidades de cálculo de grano fino y altamente paralelas de la IPU se prestaban a la paralelización necesaria para sacar el máximo provecho de YOLO.

Al ejecutar la inferencia en imágenes de alta resolución (1920x1080px), SENSORO observó un aumento del rendimiento 4 veces superior al de la solución de inferencia basada en la GPU que había utilizado anteriormente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714359/1st_photo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1714316/SENSORO.jpg