- La serie de Simposios NANOcientíficos 2025 concluye con éxito, marcada por una celebración histórica de los 40 años de AFM en Stanford

STANFORD, California, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Serie de Simposios NANOcientíficos (NSS) 2025 ha concluido con éxito su programa global, reuniendo a la comunidad internacional de la ciencia y la metrología a nanoescala de América, Europa y Asia. La serie, de un año de duración, culminó con un encuentro histórico en la Universidad de Stanford con NSS Americas: Celebrando 40 años de microscopía de fuerza atómica, dedicado a la memoria del profesor Calvin Quate, lo que marcó un momento decisivo para el campo. En todas las regiones, la serie NSS 2025 contó con una asistencia total de más de 700 participantes de todo el mundo.

Celebrado en la cuna de la microscopía de fuerza atómica (AFM), NSS Americas rindió homenaje al legado científico del profesor Calvin Quate y examinó cómo la AFM continúa evolucionando en respuesta a la investigación moderna y las demandas industriales. El evento reunió a pioneros de renombre internacional y figuras clave en la ciencia a nanoescala, como H. Kumar Wickramasinghe, Thomas Albrecht, John S. Foster, Dan Rugar, Oleg Kolosov y Helen Greenwood Hansma, lo que subrayó la profundidad y la relevancia de los intercambios científicos.

El encuentro de Stanford también tuvo una sólida continuidad histórica gracias a la participación del doctor Sang-il Park, fundador y consejero delegado de Park Systems, cuya carrera comenzó como estudiante de posgrado en el grupo del profesor Quate durante los años de formación de la AFM. Este legado directo —desde la invención académica hasta la adopción industrial global— enmarcó debates que miraron más allá de la conmemoración hacia el futuro de la metrología a nanoescala integrada y multimodal.

A lo largo de la serie 2025, surgió un tema común: la AFM se posiciona cada vez más no como una técnica independiente, sino como un elemento central dentro de ecosistemas de medición más amplios. Los debates en las distintas regiones exploraron cómo se está combinando la AFM con enfoques ópticos y analíticos complementarios, como la elipsometría espectroscópica de imágenes y la microscopía holográfica digital, para permitir mediciones correlacionadas y un conocimiento más completo de materiales y dispositivos complejos.

Patrocinada por Park Systems, líder mundial en microscopía de fuerza atómica, la serie NSS 2025 reflejó el compromiso a largo plazo de la compañía con el avance de la ciencia de la medición a nanoescala mediante un diálogo abierto entre el mundo académico y la industria. El rol de Park Systems como patrocinador estuvo estrechamente alineado con la misión general del simposio: apoyar no solo la innovación tecnológica, sino también a la comunidad científica global que continúa moldeando el futuro de la metrología a nanoescala.

Más allá de Estados Unidos, los programas NSS 2025 en Europa y Asia reforzaron el alcance global y la diversidad de la serie. En Europa, el Foro NANOcientífico, celebrado en Orsay (Francia), enfatizó la medición de precisión y las estrategias de caracterización avanzada en un entorno de investigación intensiva. En Corea, el NSS se celebró en la sede central de Park Systems, destacando la estrecha conexión entre la investigación académica y la fabricación industrial de alta densidad, en particular en aplicaciones de semiconductores y materiales avanzados.

NSS India 2025, celebrado en el Instituto Indio de Ciencias (IISc) de Bengaluru, destacó la rápida expansión de las capacidades de investigación en nanoescala gracias a la amplia participación de universidades e institutos de investigación de todo el país. Por otro lado, el simposio de Tokio (Japón) enfatizó el intercambio interdisciplinario y la construcción de comunidades a largo plazo, ampliando su alcance más allá de los temas tradicionales centrados en SPM.

Con la conclusión del NSS 2025, la Serie de Simposios NANOcientíficos reafirma su papel como plataforma global para el diálogo continuo, conectando el legado histórico con la experiencia regional y las aplicaciones prácticas para definir el futuro de la ciencia a nanoescala y la fabricación avanzada. Aprovechando este impulso, la Serie de Simposios NANOcientíficos continuará en 2026, y se espera que el próximo programa se anuncie en marzo.

Acerca de NANOscientific

NANOscientific es una plataforma comunitaria global dedicada a impulsar el ecosistema de la metrología a nanoescala. Conecta a investigadores, ingenieros y líderes de la industria a nivel mundial a través de la Serie de Simposios NANOcientíficos, que se celebra en importantes regiones como América, Europa, Corea, Japón, el Sudeste Asiático e India, así como a través de la Revista NANOscientific, que recopila y amplía el diálogo mediante investigaciones destacadas, entrevistas y perspectivas de expertos.

En conjunto, la serie de simposios y la plataforma de publicaciones impulsan el intercambio científico abierto, la colaboración interdisciplinaria y el crecimiento continuo de la comunidad global de investigación en nanoescala. Más información en www.nanoscientific.org.

