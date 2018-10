COMUNICADO: El sexto festival de teatro Wuzhen comienza en octubre

Publicado 04/10/2018 5:10:18 CET

- El evento reunirá algunas de las obras de teatro más emblemáticas de los seis continentes en la pintoresca y antigua ciudad china del agua.

WUZHEN, China, 4 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Con una programación de obras internacionales ambiciosa, contemporánea y vanguardista, el Festival de Teatro Wuzhen ("el Festival") tendrá lugar del 18 al 28 de octubre. Con una oferta amplia de obras teatrales de todos los continentes salvo de la Antártida, el Festival también cuenta con la Competición de Artistas Teatrales Jóvenes, un Carnaval callejero, la serie de Diálogos de Wuzhen, y varios Foros de Teatro llenos de oportunidades para hablar con y aprender de los maestros chinos e internacionales del teatro.

Este año, el Festival, que rápidamente se ha establecido como el evento teatral más influyente de toda Asia, abrirá bajo el nombre de "Magnanimidad," albergará 109 representaciones de 29 obras distinguidas que cubrirán temas como la historia, protección medioambiental, el amor o la inteligencia artificial. El medio de expresión abarca formas múltiples que incluyen el arte contemporáneo, el drama experimental, imágenes multimedia y pantomima. El Festival abrirá con Casa de Té, una obra de teatro dirigida por el conocido director Meng Jinghui, director de arte del Festival de Teatro de Wuzhen, y que será protagonizada por Wen Zhang y Chen Minghao.

Este año, el Festival ha enviado invitaciones a los cuatro grupos de teatro más importantes del mundo, cada uno con una larga historia y un fuerte sentido de expresión estético. El público podrá disfrutar de obras dramáticas representadas por el Teatro de Arte de Moscú, el Teatro Thalia de Alemania, el SCOT japonés o el Nowy Teatr de Polonia, que incluye las representaciones de 19.14, Dancer in the Dark (Bailarín en la Oscuridad), Springtime in the North (La Primavera en el Norte) y One Gesture (Un Gesto).

Otros momentos inolvidables del Festival:

-- Competición Jóvenes Artistas del Teatro - Mostrando sus logros en crear nuevos dramaturgos chinos jóvenes, el festival de este año albergará la competición de Jóvenes Artistas del Teatro, que contará con las seis obras más populares de los eventos anteriores puestos en escena en dos partes: "First Love" (Primer Amor) y "First Kiss," (Primer Beso), todo bajo un único techo. -- Los Diálogos Wuzhen - El Festival ha invitado a veteranos dramaturgos de China y extranjeros, incluyendo a Lee Breuer, Tadashi Suzuki, Meng Jinghui, Stan Lai y Jin Shijie, para que puedan intercambiar ideas en una serie de mesas redondas y debates, que crean un trasfondo multicultural diferente y mágico. -- Carnaval Callejero - Este Carnaval atrae a cientos de artistas chinos y extranjeros todos los años, y este año el tema es la "magnanimidad" y la aceptación de todas las maneras de actuar como la danza, el arte moderno y la creatividad transfronteriza. -- Campamento Dramático en Tienda de Campaña - Junto a sus talleres de arte dramático y banquetes callejeros, el Festival de este año lanzará un Campamento de Arte Dramático en tienda de campaña, que estará abierto a todo aquel que quiera revitalizarse y disfrutar de la libertad que aporta la vida al aire libre.

Acerca de Wuzhen

A solo hora y media de Shanghái en coche y uno de los destinos vacacionales más populares de China, Wuzhen es una ciudad de agua admirada por su profunda herencia cultural, y reconocida también como destino para reuniones y cumbres. Además de sus tradiciones artísticas y paisajes bien conservados que datan de hace 1.300 años, Wuzhen ha albergado a más de 10.000 eventos culturales y exposiciones de arte desde 2007.

Acerca del Festival de Teatro de Wuzhen

Desde sus comienzos en el 2012, El Festival de Teatro de Wuzhen (el Festival) es una celebración del arte de la interpretación con la antigua e inspiradora ciudad de agua como trasfondo. Esta reunión anual de amantes del teatro cuenta con una diversa colección de obras que destaca las mejores obras de teatro y dramaturgos provenientes de todo el mundo, y el cual transforma esta ciudad de 1.300 años de antigüedad en una gran y tentadora fiesta del arte dramático. Fundado por Chen Xianghong, Huang Lei, Stan Lai y Meng Jinghui, y organizado por Culture Wuzhen Co., Ltd., el Festival también incluye un Carnaval Callejero, la Serie de Diálogos Wuzhen, y varios Foros de Teatro donde los asistentes pueden hablar con y aprender de los maestros chinos e internacionales del teatro.

