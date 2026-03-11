Shanghái presenta experiencias de turismo cultural en ITB Berlin 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La delegación cultural y turística de Shanghái presentó diversas experiencias de viaje en ITB Berlín 2026, celebrada del 3 al 5 de marzo. Siendo una de las ferias de viajes más grandes del mundo, el evento proporcionó a Shanghái una plataforma para destacar sus atracciones culturales y su oferta turística al mercado europeo.

Del 3 al 5 de marzo de 2026, ITB Berlin celebró su 60º aniversario con una edición Diamond Jubilee que reunió a expositores de más de 180 países y regiones, así como a más de 100.000 profesionales del sector. Como uno de los encuentros más influyentes de la industria turística mundial, el evento ofreció a destinos, agencias de viajes y autoridades turísticas la oportunidad de explorar nuevas alianzas y las tendencias emergentes del mercado.

En el Pabellón de China, de 459 metros cuadrados y organizado conjuntamente por autoridades turísticas de 15 provincias y municipios, entre ellos Pekín, Shanghái, Zhejiang y Hubei, los expositores presentaron una amplia gama de la oferta cultural y turística de China a los profesionales del sector turístico internacional.

La Administración Municipal de Cultura y Turismo de Shanghái regresó a ITB Berlin para encabezar una delegación integrada por el Servicio Internacional de Viajes de Shanghái (SCITS), el Parque Cinematográfico de Shanghái y Shanghai Han Tang Tour. La delegación presentó experiencias turísticas que reflejan el patrimonio cultural y la vida urbana contemporánea de Shanghái.

El Parque Cinematográfico de Shanghái, uno de los principales centros de producción de cine y televisión de China y una atracción turística con clasificación AAAA a nivel nacional, se presentó por primera vez en ITB Berlin. El parque presenta conjuntos arquitectónicos centenarios de estilo shanghainés y ha desarrollado programas turísticos que combinan la cultura cinematográfica con las artes escénicas, visitas educativas, experiencias temáticas y festivales de temporada. Programas como el Viaje Inmersivo de Flores por Shanghái y el teatro New World Manor reflejan los esfuerzos del parque por integrar el patrimonio cinematográfico con las experiencias de turismo cultural.

SCITS, operador turístico receptivo con más de 70 años de experiencia, fue la primera empresa de viajes china en recibir la certificación internacional de calidad ISO9001. Con más de 30 años consecutivos de participación en ITB Berlin, la empresa ha forjado vínculos duraderos con operadores turísticos en los mercados de habla alemana. Gracias a su amplia experiencia en la recepción de visitantes, SCITS ha diseñado itinerarios premium que combinan Shanghái con destinos del delta del río Yangtsé. Solo el año pasado, la empresa recibió a más de 15.000 visitantes de regiones de habla alemana. Este año, a través de su marca "Descubre Oriente", SCITS ofrece programas de viaje que combinan la cultura tradicional china con experiencias de viaje asiáticas más amplias.

En su sexta participación en ITB Berlin, Shanghai Han Tang Tour se propuso ampliar su red internacional de socios e intercambiar conocimientos con operadores turísticos globales. La empresa también está integrando inteligencia artificial y herramientas digitales en sus operaciones diarias y servicios turísticos.

Durante la feria, la delegación de Shanghái participó en sesiones de emparejamiento de compradores organizadas en el Pabellón de China, donde mantuvo reuniones individuales con profesionales del sector turístico europeos para explorar posibles colaboraciones. Shanghai Han Tang Tour y SCITS identificaron oportunidades para itinerarios conjuntos, intercambios de visitantes e iniciativas de marketing conjunto con socios europeos. Shanghai Film Park también mantiene conversaciones con organizaciones culturales y turísticas internacionales para desarrollar proyectos creativos con temática de Shanghái en teatros inmersivos y hoteles con temática cinematográfica.

Antes de ITB Berlin, la Oficina Nacional de Turismo de China en Frankfurt colaboró con emisoras regionales como TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) y Hamburg 1 para emitir reportajes sobre viajes en destinos de toda China, incluyendo Shanghái. A través del programa Brückenblick, los segmentos destacaron experiencias culturales y turísticas de varias provincias y ciudades chinas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931204...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-presenta-experiencias-de-turismo-cultural-en-itb-berlin-2026-302711265.html