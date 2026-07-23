Shanxi acoge un diálogo mundial sobre el patrimonio

(Información remitida por la empresa firmante)

JINZHONG, China, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia de China Daily:

Bajo el lema "Unidad para la prosperidad, patrimonio para la eternidad", concluyó el martes la Semana Internacional de la Protección del Patrimonio Cultural 2026 en la antigua ciudad de Yuci, en Jinzhong, provincia de Shanxi, marcando un hito en el intercambio cultural global.

El evento sirvió como punto de reunión para enviados diplomáticos, académicos internacionales, especialistas en patrimonio cultural y jóvenes creadores de todo el mundo para facilitar la comunicación intercultural.

Entre los aspectos más destacados se incluyeron una gran ceremonia de inauguración, un espectáculo de esculturas de luz, experiencias inmersivas sobre el patrimonio cultural inmaterial y tres mesas redondas temáticas centradas en los desafíos comunes de la preservación del patrimonio en el contexto de la globalización y la transformación digital, el papel de la juventud en la herencia cultural y enfoques innovadores para la difusión cultural transfronteriza.

Shanxi dispone de bienes culturales incomparables, con tres estructuras de madera sobrevivientes de la dinastía Tang (618-907), 518 edificios de madera antiguos que datan de la dinastía Yuan (1271-1368) y dinastías anteriores, así como 531 sitios de protección de reliquias culturales clave a nivel nacional.

En su intervención en la ceremonia de apertura, Md. Nazmul Islam, embajador de Bangladesh en China, destacó la reputación de Shanxi como una de las cunas de la civilización china y añadió que lugares emblemáticos como las Grutas de Yungang no son sólo tesoros culturales de China sino también un patrimonio espiritual compartido por toda la humanidad.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor de derecho internacional en la Universidad Federal Fluminense en Brasil, señaló que los templos antiguos, las aldeas tradicionales y las pagodas de madera milenarias preservan la memoria de las civilizaciones, con tradiciones culturales vivas entretejidas en la vida diaria de los locales.

Como programa complementario del evento principal, la visita guiada Descubriendo la arquitectura china antigua de Shanxi: Un viaje visual a través del patrimonio cultural invitó a los participantes a seguir los pasos del histórico descubrimiento de la arquitectura de madera Tang por parte de eruditos chinos en 1937.

La delegación continuó con las evidencias históricas tangibles, como pilares de piedra Tang, murales en salas interiores e inscripciones en vigas, para reconstruir este capítulo crucial de la arqueología arquitectónica.

Gracias a la innovadora tecnología digital, el evento revitalizó antiguas reliquias. En la Torre de Madera de Yingxian, una exposición digital inmersiva permitió a los visitantes escalar la torre virtualmente. Los asistentes apreciaron de cerca los sofisticados soportes entrelazados y las elegantes posturas de las esculturas pintadas de la dinastía Liao (916-1125).

Mian Abrar Hussain, periodista sénior de Pakistan Today, señaló que, al aprovechar la realidad virtual y las herramientas digitales inmersivas, China ha sido pionera en un modelo replicable de conservación y exhibición del patrimonio cultural, ofreciendo valiosas lecciones para la comunidad global.

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