(Información remitida por la empresa firmante)

-Shell Recharge y SINEXCEL lanzan un laboratorio de innovación conjunto para acelerar la innovación en la carga de vehículos eléctricos

SHENZHEN, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shell Recharge y SINEXCEL (300693.SZ) han firmado de forma oficial un Memorando de Entendimiento (MdE) e inauguraron el Laboratorio Conjunto Shell Recharge–SINEXCEL en Shenzhen, marcando un nuevo hito en su colaboración para impulsar tecnologías de carga de vehículos eléctricos de última generación y soluciones de energía sostenible.

El acuerdo fue firmado por Evan Li, ingeniero jefe de Shell E-Mobility China, y Kecheng Guo, director general de Soluciones de Carga de Vehículos Eléctricos de SINEXCEL, en presencia de altos ejecutivos de ambas compañías.

Impulsando la innovación en cinco áreas tecnológicas estratégicas

Ante la creciente demanda de mayor eficiencia y funciones más inteligentes por parte de la industria global de carga de vehículos eléctricos, esta alianza combina la experiencia operativa global de Shell con las capacidades de electrónica de potencia de SINEXCEL para resolver problemas críticos del sector.

El Laboratorio Conjunto se consolidará como un centro de referencia para el intercambio técnico, la I+D colaborativa, la incubación de proyectos y la exploración de proyectos piloto, priorizando cinco áreas tecnológicas de vanguardia según su hoja de ruta estratégica:

Carga ultrarrápida de próxima generación: arquitecturas ligeras y de alta eficiencia.

arquitecturas ligeras y de alta eficiencia. Programación sinérgica del cargador en la nube: gestión de energía más inteligente.

gestión de energía más inteligente. Soluciones de carga y almacenamiento solar: optimización del uso de energía renovable y eficiencia de carga.

optimización del uso de energía renovable y eficiencia de carga. Carga de Megavatios: infraestructura de carga de flotas y vehículos pesados.

infraestructura de carga de flotas y vehículos pesados. Tecnologías inteligentes de operación y mantenimiento: monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo impulsado por IA para maximizar la eficiencia operativa.

Alineando las hojas de ruta para la creación de valor a largo plazo

Durante la ceremonia, representantes de ambas organizaciones mantuvieron profundas conversaciones para alinear sus hojas de ruta de productos y estrategias de despliegue en el mercado global.

Este Laboratorio Conjunto no es solo una plataforma para abordar los desafíos técnicos fundamentales, sino también un centro de innovación para explorar nuevos modelos de negocio y cocrear valor para el cliente, declaró Evan Li, ingeniero jefe de Shell E-Mobility China. Al combinar nuestra experiencia global en la venta minorista de energía con hardware de vanguardia, buscamos acelerar la transformación de la I+D avanzada en productividad real, impulsando el ecosistema de carga de vehículos eléctricos hacia un desarrollo sostenible y de alta calidad.

Kecheng Guo, director general de Soluciones de Carga de Vehículos Eléctricos de SINEXCEL, añadió: La alianza con Shell Recharge crea un poderoso efecto sinérgico "1+1>2". Juntos, desarrollaremos soluciones integradas altamente competitivas que mejorarán la experiencia de carga, haciéndola más rápida, inteligente y fiable, contribuyendo así de forma continua al ecosistema global de energía verde.

Un hito para la movilidad sostenible

La presentación oficial marca el inicio de esta alianza en una fase operativa activa. En adelante, ambas compañías aprovecharán el laboratorio para superar los límites técnicos y ampliar los escenarios de aplicación, impulsando conjuntamente la transición global hacia un sistema energético más limpio, seguro y eficiente.

Contacto:melody_yu@sinexcel.com

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