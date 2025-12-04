Shipsy nombra a Rolf van Oostrom para impulsar el crecimiento en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

GURUGRAM, La India, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shipsy, proveedor líder de soluciones nativas de IA para la industria de la cadena de suministro y la tecnología logística, anunció recientemente el nombramiento de Rolf van Oostrom como vicepresidente para Europa. Con este nombramiento estratégico, Rolf trabajará con los líderes europeos de la cadena de suministro para impulsarlos hacia un futuro con agentes e impulsar resultados con IA.

Rolf aporta más de 25 años de experiencia en los sectores europeo de tecnología y logística, habiendo ocupado puestos de liderazgo clave en Alpega y liderado proyectos empresariales. Su amplia experiencia impulsando el crecimiento y la innovación será invaluable para la expansión de Shipsy y el establecimiento de alianzas estratégicas en toda Europa.

En su nuevo puesto, Rolf liderará la estrategia europea de comercialización de Shipsy, centrándose en ampliar la presencia de la compañía en mercados europeos clave. Su amplia experiencia será fundamental para ayudar a empresas de todo el continente a aprovechar las soluciones nativas de IA para afrontar los complejos desafíos de la cadena de suministro y acelerar su transición hacia un futuro con agentes, donde los sistemas autónomos impulsen una excelencia operativa sin precedentes.

"En Shipsy, nos comprometemos a transformar la forma en que las empresas gestionan sus cadenas de suministro aprovechando la IA para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la toma de decisiones y acelerar el crecimiento. A medida que nos expandimos por Europa, el profundo conocimiento de Rolf sobre los desafíos logísticos únicos de la región será fundamental para que las empresas europeas puedan aprovechar al máximo el potencial de las soluciones basadas en IA", afirmó Soham Chokshi, cofundador y consejero delegado de Shipsy.

"Estoy entusiasmado de unirme a Shipsy en un momento crucial para la empresa y el sector logístico. Con Europa adoptando la innovación digital en la cadena de suministro, veo un gran potencial en las soluciones nativas de IA de Shipsy para ayudar a las empresas a afrontar sus desafíos únicos", destacó Rolf van Oostrom, vicepresidente para Europa de Shipsy.

Shipsy anunció recientemente una asociación con Tech Mahindra, un proveedor global de soluciones y servicios de TI, destinado a ayudar a los líderes de la cadena de suministro global a desarrollar capacidades nativas de IA.

Acerca de Shipsy

La plataforma de gestión de transporte empresarial de Shipsy, basada en IA, está ayudando a las empresas Fortune 1000 a migrar a cadenas de suministro autónomas. Con la IA de Agentic como base, Shipsy impulsa la transformación empresarial para más de 150 clientes en más de 30 países. Destacada en el Cuadrante Mágico de Gartner para la Gestión de Transporte y Almacenes (APAC), Shipsy opera desde oficinas globales en Londres, Ámsterdam, Riad, Dubái, Singapur y Sídney, con centros de innovación en India. Visite www.shipsy.ai.

