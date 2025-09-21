(Información remitida por la empresa firmante)

-El SIFF presenta "Noche del Cine de China" en el Festival de Cine de San Sebastián 2025, forjando lazos con la industria cinematográfica a nivel mundial

SAN SEBASTIÁN, España, 21 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La noche del 20 de septiembre, el Festival Internacional de Cine de Shanghái (SIFF) celebró la "Noche del Cine de China" en San Sebastián (España). Este evento busca fomentar las conexiones entre las industrias cinematográficas china e internacional y profundizar su participación en los mercados globales.

Durante el evento, el SIFF y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) formalizaron una colaboración mediante un Memorando de Cooperación (MdC), con el objetivo de impulsar los intercambios culturales y artísticos entre ambos países a través del cine. Ambas partes planean ampliar la distribución internacional de películas, facilitar el diálogo profesional y la confianza mutua, promover el intercambio cultural a través de sus respectivas actividades y establecer un marco para el intercambio de información que garantice el desarrollo sostenible.

Tong Ying, subdirectora del Centro Internacional de Eventos de Cine y Televisión de Shanghái, destacó el papel continuo del SIFF en la difusión del cine chino en el mundo y en la contribución de Shanghái a la prosperidad del arte cinematográfico mundial. Señaló que el MdC crea nuevas posibilidades de colaboración entre los principales festivales internacionales.

Este SSIFF también contó con una proyección especial de As the Water Flows, ganadora del premio a la Mejor Película de la sección Nuevos Talentos Asiáticos en la 27ª edición de SIFF 2025, que ofreció al público español una visión significativa de China. "Lo que realmente puede salvar las divisiones y sanar las heridas es siempre el amor", declaró el director Bian Zhuo. Compartió su convicción de que en un mundo arraigado en el amor, como sugiere el título en inglés de la película, la vida puede avanzar con perseverancia y resiliencia.

Pan Min, director de la Administración Municipal de Cine de Shanghái y vicepresidente y secretario general del Comité Organizador del SIFF, destacó la visión de profundizar las colaboraciones entre cineastas chinos e internacionales en el arte cinematográfico y ampliar el alcance de las plataformas internacionales de festivales de cine para la proyección, el intercambio y la cooperación. Invitó cordialmente a los profesionales del cine de todo el mundo a explorar la vibrante cultura cinematográfica, la gastronomía, los paisajes y las dinámicas oportunidades de coproducción de Shanghái.

Organizado por el Centro Internacional de Eventos de Cine y Televisión de Shanghái, el evento y la proyección demostraron los crecientes vínculos entre el cine chino e internacional. Asistieron al evento la actriz Zhou Dongyu, miembro del jurado de los Premios Cáliz de Oro 2021; el director y guionista argentino Iván Fund, miembro del jurado de los Premios Cáliz de Oro 2025; el productor y comisario Marco Müller, entre otros. A medida que los intercambios culturales continúan floreciendo, Shanghái aspira a abrir nuevos horizontes al arte cinematográfico con más cineastas internacionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778038...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/el-siff-presenta-noche-del-cine-de-china-en-el-festival-de-cine-de-san-sebastian-2025-302562354.html