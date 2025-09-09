Sigenergy se expande en Europa con el lanzamiento de un producto en Eslovenia

(Información remitida por la empresa firmante)

LIUBLIANA, Eslovenia, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy celebró un evento de lanzamiento de productos en Liubliana (Eslovenia), el 6 de septiembre, consolidando su expansión continua por Europa. El evento contó con la presencia de funcionarios gubernamentales, expertos del sector y socios, y ofreció debates sobre la transición energética de Eslovenia y el papel de las tecnologías avanzadas en la construcción de un futuro sostenible. Participaron cerca de 150 asistentes, lo que refleja el gran interés en las soluciones de Sigenergy en todo el país.

Peter Bohinec, alcalde de Jesenice, inauguró el evento con un discurso y firmó un memorando de entendimiento (MOU) con Sigenergy. El acuerdo establece una base sólida para una colaboración a largo plazo y subraya el compromiso compartido de impulsar la transición energética limpia de Eslovenia.

Tony Xu, fundador y consejero delegado de Sigenergy, declaró: "Sigenergy valora el papel estratégico de Eslovenia en el panorama energético europeo. Sigenergy se compromete a intensificar la inversión local, fortalecer las alianzas y avanzar en la tecnología para construir un ecosistema energético sostenible y ofrecer soluciones fiables para todos".

Durante el evento, Sigenergy presentó su gama completa de soluciones energéticas al mercado esloveno. Entre sus principales productos se incluyen el sistema de almacenamiento de energía doméstico SigenStor 5 en 1, la solución de almacenamiento comercial e industrial SigenStack y el inversor híbrido de segunda generación. Estos productos se distribuirán localmente a través de alianzas con GreenGlow, GENI y otros socios locales.

Eslovenia representa un mercado clave para la expansión europea de Sigenergy. Su ubicación privilegiada, su mano de obra cualificada y su compromiso con las políticas ecológicas crean un entorno ideal para la implementación de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía. Mediante el fortalecimiento de las alianzas e inversiones locales, Sigenergy busca apoyar la transición energética del país y ofrecer soluciones fiables y sostenibles a hogares, empresas e instituciones públicas.

